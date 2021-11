Repescagem para a Copa do Mundo: quando é, como funciona e quando será o sorteio?

Para ir ao Qatar no ano que vem para disputar a Copa do Mundo de 2022, as seleções de cada país tem que disputar por certa quantidade de vagas nas competições de seus continentes.

São 32 vagas ao todo, tendo várias já preenchidas por países como Brasil, Argentina e Alemanha, por exemplo. Algumas seleções que não conseguiram as classificações diretas disputam a repescagem.

A Goal te explica como funciona essa seleção de vagas, quando ocorre e quando será o sorteio para a disputa.

Como funciona a repescagem das vagas para a Copa do Mundo de 2022?

Todos os segundos colocados, sendo dez no total (Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia, País de Gales, Polônia, Macedônia do Norte, Turquia e Ucrânia), que se juntam às duas outras seleções classificadas com base em suas pontuações na Liga das Nações 2020/21 (Áustria e República Tcheca).

Após a definição desses elencos, haverá a disputa da repescagem, que concede mais três classificados.

Divididas em dois potes, onde no primeiro estão as donas das seis melhores campanhas dentre os segundos colocados, e no segundo as outras restantes, haverá uma disputa de semifinais e depois, em seguida, as finais.

As seleções presentes no primeiro pote jogam a semifinal em casa, em partida única.

Quando ocorre o sorteio dos jogos da repescagem?

Para definir os adversários para os confrontos da repescagem, haverá um sorteio na sexta-feira (26), em Zurique, na Suíça.

Quando serão os jogos da repescagem?

A data das semifinais e finais da repescagem estão marcadas para os dias 24 e 29 de março de 2022, respectivamente.