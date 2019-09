Cristiano Ronaldo vai às lágrimas ao ver vídeo inédito de seu pai

O jogador forte, líder de suas equipes e devorador de recordes, que muitos brincam até ser um robô, mostrou o seu lado mais humano em entrevista ao programa Good Morning Britain, da ITV, que terá exibição completa nesta terça-feira (16). Em conversa com o jornalista Piers Morgan, Cristiano Ronaldo viu um vídeo inédito de seu pai, falecido em 2005, dizendo o quanto de orgulhava do filho, então com 20 anos, antes da realização da em 2004.

Veja CR7 em ação pela Juventus na Serie A, ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

“Eu nunca tinha visto este vídeo. Eu nunca tinha visto este vídeo. Inacreditável”, disse o jogador da , entre lágrimas. Em alguns momentos até faltaram palavras ao português: “Achei que seria uma entrevista divertida, mas eu não esperava chorar. Mas eu nunca tinha visto estas imagens. Eu não sei onde vocês.... Eu preciso ter estas imagens para mostrar para a minha família”.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR