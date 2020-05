Cristiano Ronaldo surpreende a mãe com presente extravagante

Dolores Aveiro agradeceu publicamente aos quatro filhos e desejou feliz dia a todas as mães

Ao contrário do , em o Dia das Mães é comemorado no primeiro domingo do mês de maio. Desta forma, antes de retornar à Turim, Cristiano Ronaldo não deixou a data passar em branco e fez questão de presentear sua mãe. Junto com os seus três irmãos, o atacante da deu um grande presente para Dolores.

“Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi”, escreve a matriarca da família Aveiro, na sua conta de Instagram, desejando a todas as mães um “feliz dia”.