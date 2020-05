Cristiano Ronaldo pode voltar a Turim neste fim de semana após dois meses em Portugal

Após período de quarentena, craque português deve deixar a Ilha da Madeira ainda neste fim de semana para integrar os treinos da Juventus

Os clubes italiano já começam a se organizar para retomar as atividades e convocam seus atletas para retornar de suas respectivas quarentenas, enquanto aguardam o aval oficial do governo.

Desta forma, diversos jogadores estão retornando para a . Entre eles, é claro, também está Cristiano Ronaldo. De acordo com o 'Tuttosport', o craque poderia retornar à sua casa em Turim já neste fim de semana.

O camisa 7 está está na Ilha da Madeira, em , há quase dois meses, mas neste final de semana ele teria preparado o jato particular para retornar à Itália.

Nos dois meses que passou em Funchal, CR7 conseguiu treinar com a bola no campo e no ginásio em casa. No entanto, de volta a Turim, os jogadores que estavam no exterior terão de passar por um período de isolamento de 15 dias antes de começar as atividades.

Vale recordar que além de Dybala, Rugani e Matuidi também testaram positivo para a Covid-19.