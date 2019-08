Cristiano Ronaldo se compara a Messi: "A diferença é que ganhei a Champions por times diferentes"

Na série original “The Making Of”, do DAZN, o português também falou do seu fanatismo por Zidane

Uma das maiores rivalidades da história dos esportes é entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E o próprio português, no documentário “The Making Of”, série do DAZN, se comparou ao craque argentino: “A diferença comigo é que eu já joguei a por clubes diferentes e ganhei a Champions por clubes diferentes. Eu fui o artilheiro da Champions seis vezes seguidas”.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mas Cristiano Ronaldo também fez elogios ao camisa 10 do : “É um jogador excelente, que será lembrado não só pelas Bolas de Ouro, mas também por estar sempre no topo, ano após anos, como eu”.

O jogador da também falou sobre o carinho que tem por Zinedine Zidane, que o fez se “sentir especial” na época de . “Ele não mudou a minha forma de jogar. Eu me mantive o mesmo jogador. Obviamente, Zidane me ajudou. Eu gostava muito dele como pessoa, e quando ele se tornou meu treinador, pude conhecê-lo melhor e me tornei ainda mais fã dele. Por quem é, por como fala, por como dirige a equipe e por como me tratou”.

Cristiano Ronaldo, com 34 anos, sabe o que lhe custará se manter no topo, seu objetivo. Sobre seu físico, CR7 afirmou: “Este corpo atlético e esbelto não cai do céu. Eu brinco, mas é verdade. Você se levanta todos os dias em busca de conseguir alguma coisa, não é só levantar para conseguir dinheiro. Não me falta dinheiro, graças a Deus. Eu quero um lugar na história do futebol. Ganhar cada vez mais”.

Mais artigos abaixo

O craque português relembrou outras histórias na produção original do DAZN. Entre elas, o amistoso entre e , que fez "só 50 times" se interessarem pelo seu futebol.

A série tem também histórias de Neymar e José Mourinho, que falam sobre jogos inesquecíveis em suas carreiras, como o 6 a 1 do Barcelona no PSG, o histórico jogo entre Santos e Flamengo e a final da Champions vencida pelo técnico português com a . Na última sexta, a pré-estreia de "The Making Of" contou com a presença de crianças da Fundação Gol de Letra, na Cinesala .