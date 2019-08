Crianças e jovens conhecem em primeira mão a série "The Making Of" e revelações de Neymar, CR7 e Mourinho

Jovens da Fundação Gol de Letra aprovaram o mais novo lançamento do DAZN Originals

A quarta-feira (07) foi o dia escolhido para que as primeiras pessoas pudessem assistir a três dos nove episódios da série do DAZN Originals, ‘The Making Of’. O público não poderia ser mais propício: crianças e adolescentes da fundação Gol de Letra, que sonham em viver do esporte ou que enxergam no futebol e no basquete uma oportunidade de ter uma vida diferente.

Quer assistir à série 'The Making Of', além de jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A série documental ‘The Making Of’ conta, com riqueza de detalhes e uma produção impecável, três jogos marcantes de três grandes personagens do futebol moderno: Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Neymar. Os três são embaixadores globais do DAZN.

O lançamento oficial da série acontece nesta sexta-feira (09) na plataforma do DAZN. O 'The Making Of' conta com nove episódios que relatam nove jogos diferentes, três de cada um dos personagens. A exibição exclusiva relembrou a virada histórica do sobre o por 6 a 1 com as lembranças de Neymar. Os depoimentos do brasileiro, as imagens do jogo e várias outras falas de pessoas que estavam envolvidas naquela partida fizeram com que esse fosse o episódio preferido de Luis Felipe, de 14 anos, que pensa em ser jogador de futebol. “A determinação que eles tiveram para ganhar do PSG em casa... foi massa!”, disse Luis Felipe.

O garoto era uma das cerca de 40 crianças e adolescentes que estavam presentes na pré-estreia da série documental, que ocorreu na Cinesala, em . Além da projeção do filme, os jovens foram presentados com kits do DAZN e curtiram o dia com uma refeição no local.

Mais artigos abaixo

Era possível ouvir falas como “nossa”, “eita” e observar os olhos vidrados em cada jogada que passava na tela. O drible de Diego Milito no segundo gol da na final da contra o de Munique, em 2010/11 (um dos jogos escolhidos para contar a perspectiva de José Mourinho), causou furor na sala, que via o auge de um jogador que fez a melhor temporada de toda sua vida sob os olhos atentos do treinador português.

E por falar em português, o hoje técnico da seleção lusitana, Fernando , era o técnico do contra o , em 2003. A partida foi simplesmente uma das mais importantes da história de Cristiano Ronaldo. Pois foi seu grande desempenho naquele duelo que fez com que Sir Alex Ferguson ‘crescesse o olho’ sobre o atacante. Poucos meses depois, CR7 desembarcaria em Manchester para dar continuidade à sua história vencedora.

Os nove episódios da série ‘The Making Of’ já estão disponíveis na plataforma do DAZN e podem ser assistidos desde já.