DAZN lança série sobre os maiores jogos das carreiras de Neymar, Mourinho e CR7

Embaixadores-globais da plataforma vão contar detalhes das três partidas mais marcantes que já viveram

Anunciada na semana passada, a série “The Making Of” está no ar no DAZN, a maior plataforma de streaming esportivo do planeta. O projeto, lançado no mundo inteiro, reconta os maiores jogos das carreiras de Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho, escolhidos por eles mesmos.

Embaixadores-globais do DAZN, os três escolheram as três partidas mais marcantes de suas vidas, que se transformaram em episódios de 20 min a 30 min cada e já estão disponíveis na plataforma. Parte do projeto DAZN Originals, The Making OF revisita os jogos com o auxílio de entrevistas com torcedores, treinadores e companheiros das estrelas, além deles mesmos comentando cada detalhe do que ocorreu em campo.

Neymar, por exemplo, percorre os três clubes de sua carreira. Lembra do duelo com Ronaldinho Gaúcho quando o perdeu do no Brasileirão de 2011 por 5 a 4 na Vila Belmiro e ele fez o golaço que lhe rendeu o prêmio Puskas. A vitória contundente do sobre o , na fase da grupos da última , com direito a grande atuação dele, também está na lista, além do jogo que ele mesmo já elegeu como o mais importante de sua carreira, o 6 a 1 do no PSG.

Cristiano Ronaldo escolheu visitar pontos-chave de sua carreira. Começa no amistoso entre e em que ele, então jovem promessa do clube português, atraiu as atenções do poderoso clube inglês. Dos anos de ele escolheu a reação contra o , depois de um 2 a 0 fora no jogo de ida, que deu início à sequência de três títulos da Champions League. Por último, e não menos importante, aparece a vitória de sobre a , que rendeu à seleção lusa a de 2016.

Mourinho, do banco de reservas, relembra primeiro o jogo que fez ele explodir para o cenário mundial do futebol, a vitória do que eliminou o Manchester United da Champions League em 2004 e abriu caminho para a conquista do título europeu. Depois, vem a sua segunda conquista do maior torneio do mundo, pela Inter, contra o , em 2010. Por último, ele revisita o 2 a 1 do Real Madrid sobre o Barcelona, em 2012, que encerra a disputa pelo Campeonato Espanhol daquele ano e põe um fim simbólico à era Guardiola no time catalão.

Todos os espisódios já estão disponíveis no DAZN e podem ser acessados de qualquer aparelho. Para quem ainda não é assinante, a plataforma oferece um mês de acesso de forma gratuita.