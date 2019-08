Neymar, CR7 e Mourinho revivem jogos marcantes em série exclusiva do DAZN

Embaixadores-globais da plataforma, os três serão os astros de "The Making Of", nova produção original do DAZN

Embaixadores-globais do DAZN, Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho serão as estrelas da primeira produção original de escala global da plataforma de streaming esportivo. Em “The Making Of”, que será lançada na plataforma em 9 de agosto, as três estrelas relembram, em detalhes, de três dos jogos mais marcantes de suas carreiras.

A série terá nove episódios, três para cada um dos astros, que vão relembrar o que sentiram e por que cada um destes jogos é importante para eles. Neymar, por exemplo, vai repassar o x que o consagrou como ganhador do prêmio Puskas, de gol mais bonito do planeta em 2011.

Já Cristiano Ronaldo revive o x que o lançou para o mundo em 2003, quando ele ainda estava no time português. Já Mourinho conta como se sentiu quando, em 2004, comandou o modesto na eliminação do poderoso Manchester United em pleno Old Trafford, na que ele ainda viria a ganhar.

Esses são apenas três dos nove jogos que serão lembrados com a ajuda de outros depoimentos. Personagens como Roberto Carlos, Júlio César, Fernando Santos e Rafinha Alcântara ajudam Neymar, Cristiano Ronaldo e Mourinho a reviverem suas partidas marcantes em episódios de 25 minutos de duração cada.

“Futebol é um esporte cheio de histórias inspiradoras, alimentado por emoção, sacrifício e êxtase sobre-humanos. Nosso acesso a esses ícones do futebol mundial nos permitiu passar um tempo intimamente revivendo o que eles sentiram em grandes momentos de suas histórias futebolísticas, da perspectiva deles, o que é incrivelmente poderoso e esclarecedo”, disse Grant Best, vice-presidente sênior de programação original e desenvolvimento de conteúdo do DAZN.

A série é a primeira produção original de escala global do DAZN, que já produziu documentários sobre MotoGP, o alemão Mario Gotze e séries sobre boxe. The Making Of é uma produção DAZN Originals em associação com a Archer’s Mark, produtora do Reino Unido.