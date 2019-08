Cristiano Ronaldo conta detalhes de jogo que o levou ao United: "havia só 50 times interessados"

Português brinca que 100 times se interessariam nele se ele tivesse marcado um gol no amistoso que o levou para Old Trafford

Cristiano Ronaldo relembrou no "The Making Of", série exclusiva do DAZN, o amistoso entre e . Sua performance naquele jogo selou a transferência dele ao time inglês em meio a interesse de diversos outros clubes.

Ainda com seus 18 anos, o português já gerava interesse de muitos clubes em toda a Europa. Mas foi quando Sir Alex Ferguson e seus comandados chegaram em para um jogo de pré-temporada que Cristiano Ronaldo demonstrou todo o seu talento, na vitória do Sporting sobre o Red Devils por 3 a 1.

E o craque revelou o quanto estava nervoso antes daquele jogo, sabendo que ele tinha que deixar uma boa impressão diante de inúmeros clubes interessados nele.

"Foi o primeiro jogo no novo estádio do Sporting. Eu me lembro perfeitamente, como se fosse hoje", disse Cristiano Ronaldo ao DAZN. "Eu estava feliz. Iria jogar contra um dos melhores times do mundo e o jogo foi espetacular".

"Eu comentei com os meus amigos da base do Sporting que eu iria jogar contra o Manchester e que eu estava um pouco nervoso. Nervosismo faz parte de ser um jogador de futebol, nos grandes jogos. Eu sempre fico nervoso porque eu quero jogar bem e fazer o melhor que eu posso pelo meu time e o nervosismo sempre me acompanha. Mas quando você fica nervoso e focado, as coisas normalmente acontecem melhor".

"Eu estava motivado, eu estava feliz e saiba que se eu jogasse bem geraria ainda mais interesse, não só do Manchester United, mas também de outros clubes que eu sabia que estariam me assistindo. Eu senti que muitos times vieram me assistir e, claro, assistir o Sporting também. O jogo realmente foi muito bom para mim".

"Eu tento sempre usar os grandes desafios como grandes testes. Não hoje em dia, mas quando era mais jovem, sempre eram grandes desafios. Obviamente, com maturidade, você é capaz de controlar suas emoções mas eu sabia que era um grande passo para a minha carreira".

"Haviam muitos clubes interessados em mim naquela época. Eu sempre tive os pés no chão e sabia que meu futuro seria no futebol, que eu seria um jogador profissional e que minha vida giraria em torno disso".

"Eu estava indo passo por passo. Dessa vez eu precisava jogar, aproveitar a partida, jogar contra o Manchester [United], fazer o meu melhor, tentar fazer um excelente jogo e obviamente tudo deu certo. No início e no fim… eu não pensava nisso. Eu só pensava naquele momento e aproveitar o jogo".

Cristiano Ronaldo, agora vestindo a camisa da Juventus e depois de ganhar inúmeros títulos com o e com o Manchester United, não conseguiu marcar um gol naquele amistoso de 2003. O camisa 7 do campeão italiano diz que se tivesse balançado as redes 100 times iriam querer sua contratação.

"Obviamente, eu acho que você sempre muda", ele diz. "No início da carreira eu era mais driblador, eu não era tão direto ao gol quanto eu sou hoje. Eu era um driblador talentoso e eu gostava de dar assistências. Claro que com o tempo e experiência eu mudei e, acredito eu, para o melhor".

"Fazer gols não era importante, honestamente. Se eu tivesse marcado, talvez 100 clubes estaria atrás de mim. Como eu não fiz nenhum, só haviam 50! Eu acho que a coisa mais importante era jogar bem e ajudar o meu time a ganhar. E mesmo sem o gol o interesse foi muito alto".

"Eu preciso dizer, e é verdade, que o Manchester [United] já estava interessado em mim antes mesmo do jogo. E aquela partida foi como uma cereja no bolo. Eu joguei bem, eu brilhei no jogo e isso despertou ainda mais interesse. Depois da partida, eu senti que não tinha que provar mais nada para ninguém. Todos os clubes sabiam que se apostassem em mim, eles iriam acertar".

"Logo após a partida", lembra Cristiano Ronaldo, "um dos diretores do Sporting havia me chamado e me dito que o Ferguson queria conversar comigo. Eu deixei o vestiário e fui para o vestiário do Manchester United, junto com um intérprete. Ele mostrou seu interesse, nós conversamos e, claro, eu estava muito feliz".

"Sabendo que eu era tão jovem e sentir que todo mundo me queria em seus times, para mim isso foi um momento especial".