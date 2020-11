Cristiano Ronaldo quebra marcas na Juventus e mostra: ainda está em alto nível

Aos 35 anos, o português descarta teorias sobre queda de desempenho e tem início de temporada brilhante pela Juve

Nem a idade é páreo para Cristiano Ronaldo. Aos 35 anos, o atacante não só segue em ótima forma, como continua a quebrar recordes, agora com a camisa da .

Na vitória deste sábado (21) contra o Cagliari, CR7 foi responsável pelos dois gols da Velha Senhora, se igualando ao também veterano Zlatan Ibrahimovic na artilharia do Campeonato Italiano.

Com o doblete de hoje (o 127º em sua carreira), o português chega a impressionantes oito gols em apenas cinco partidas disputadas na . Vale lembrar que Ronaldo ficou de fora duas partidas do italiano e outras duas na Liga dos Campeões da UEFA por ter contraído o Covid-19. Na ocasião, o craque chegou a se irritar com os resultados dos testes, que seriam "mentirosos".

Com a sequência de gols, CR7 tornou-se o primeiro jogador da Juventus a marcar em seus cinco primeiros jogos do Campeonato Italiano desde 1995. Na Juve desde 2018, o português já soma 60 gols em 68 partidas da competição nacional.

Mesmo com números expressivos, Ronaldo é constantemente alvo de comentários sobre seu desempenho e uma possível queda de rendimento devido a sua idade. Na contramão dos críticos, os gols do atacante renderam seu melhor início de temporada em campeonatos nacionais nos últimos cinco anos.

Para fechar a rodada de recordes, CR7 ultrapassou a marca de gols do italiano Franco Causio pela Juventus, e já é o 18º com mais gols na história da Velha Senhora. O maior artilheiro do clube italiano é Alessandro Del Piero, com 367 em seus 19 anos na Juve.

Ligado a um possível retorno ao Real Madrid, graças uma reaproximação com o presidente Florentino Pérez, Cristiano deve seguir na Juve, segundo palavras Fabio Paratici, diretor de futebol do clube italiano.