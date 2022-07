Cristiano Ronaldo está de saída do Manchester United?

O veterano de 37 anos voltou ao Red Devils em setembro de 2021 para sua segunda passagem pela equipe

Após quase um ano atuando pelo Manchester United, o craque português Cristiano Ronaldo deu seus motivos aos Red Devils para sair da equipe, como pôde confirmar a GOAL.

Para explicar seu desejo, CR7 procura, ainda próximo do final de sua carreira, continuar jogando Uefa Champions League, e o United não tem tido sucesso para atingir o nível da competição. E só haverá a saída caso receba uma proposta realmente aceitável.

Apesar da troca de treinador, com a chegada de Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo não se convenceu da permanência, já que na útlima temporada a equipe inglesa não ficou entre os quatro primeiros da Premier League.

Seu agente, Jorge Mendes, sonda possíveis compradores para o atleta, com Chelsea, Bayern de Munique e um possível retorno à Itália ligados ao atleta. No entanto, o desejo do Manchester United é de manter o jogador português, de forma a comandar o ataque inglês, após a perda de Darwin Núñez para o rival Liverpool.

Os alvos mais importantes para os Red Devils, porém, são um ponta, Antony, e meio-campistas, Frenkie de Jong e Christian Eriksen. Caso Ronaldo acabe saindo da equipe, o United precisará de um novo centroavante para a reconstrução do clube.