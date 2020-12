"Cristiano Ronaldo é mais acessível do que Messi", revela Arthur

Meia não esconde a admiração pelo talento e pela mentalidade do craque português

Arthur é um dos dos poucos jogadores que já teve oportunidade de ter como companheiros Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Em entrevista ao jornal Marca, o meia brasileiro destacou o que todos têm em comum, mas não poupou elogios ao craque português, seu companheiro de equipe na .

"A mentalidade. Bom, primeiro está o talento, mas isso todos sabem que eles têm. São os três jogadores com mais talento com quem dividi o vestiário. Mas também têm uma mentalidade ganhadora incrível. Fixam-se num objetivo e trabalham para ele, acreditam que conseguem e deixam a vida em campo se for preciso. Não se contentam com pouco. Querem sempre mais. Marcam um gol e querem outro, marcam dois e querem três. Me impressiona porque nunca baixam os níveis de concentração", apontou.

"Eles são campeões acima de tudo. Nisso, Messi e Ronaldo são idênticos. Concentrado do início ao fim, sempre. Comparado com o Messi, CR& fala mais e é mais acessível. Ele nunca desiste se houver um companheiro de equipe em necessidade e inspira uma determinação grande. Ele treina sem parar, não sabe o que é descanso e sempre te incentiva a dar o melhor de si. Ele não deixa nada ao acaso", completou.

Arthur ainda destacou que Cristiano Ronaldo tem ajudado muito em sua adaptação ao futebol italiano, além de conselhos.

"O Cristiano é um tipo espectacular. Desde que cheguei me ajudou muito porque falamos a mesma língua. Está sempre próximo e me ajuda em coisas que não entendo. Me ajuda com a comida, , sempre fala o que tenho de comer. Que não devia comer isto, que aquilo me faria bem. Ele se preocupa com os outros, tenta sempre ajudar. Tive muita sorte com o Cristiano e com toda a equipe, são boas pessoas", concluiu.

A Juventus desembolsou cerca de 72 milhões de euros, além de10 milhões em variáveis por Arthur, de 23 anos, que assinou contrato por cinco temporadas (até junho de 2025).