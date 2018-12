Cristiano Ronaldo diz que a Champions League começa agora e minimiza tropeço da Juventus

Gajo não se preocupa com derrota para o modesto Young Boys e está confiante em sucesso da Juve na UCL

A Juventus encerrou sua participação na fase de grupos da Champions League com uma surpreendente derrota para o Young Boys, nesta quarta-feira (12), por 2 a 1. O problema só não foi maior porque o Manchester United não passou pelo Valencia e a Juve, mesmo com o revés na Suíça, avançou ao mata-mata no primeiro lugar de seu grupo.

A derrota pode até ter preocupado algumas pessoas, mas não Cristiano Ronaldo. O craque português segue muito confiante no sucesso da Vecchia Signora na Champions League nesta temporada.

"Eu poderia ter marcado alguns gols facilmente, mas isso é futebol e só temos que começar a nos concentrar no próximo jogo. Agora, a parte bonita da Champions League começa e estou confiante de que estaremos totalmente prontos para isso. Estou calmo, porque conheço o potencial da equipe e conheço o meu potencial", afirmou o camisa 7.

A Juventus vai conhecer seu adversário nas oitavas de final da competição na próxima segunda-feira (17), após sorteio da Uefa que definirá os confrontos da próxima fase do torneio.