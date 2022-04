Cristiano Ronaldo derruba celular de torcedor do Everton; assista

Após a derrota do Manchester United para o Everton por 1 a 0, neste sábado (9), pela Premier League, Cristiano Ronaldo não conseguiu esconder sua frustração ao sair de campo.

Irritado, o atacante foi flagrado derrubando com um tapa o celular de um torcedor do Everton no Goodison Park.

E o Cristiano Ronaldo que deu um tapa no celular de um torcedor do Everton? 😮pic.twitter.com/KxSIxGSLT0 — GOAL Brasil (@GoalBR) April 9, 2022

Com o resultado, os Reds permanecem na sétima posição, com 51 pontos na tabela de classificação da Premier League. Na próxima rodada, os ingleses enfrentam o Norwich, no Old Trafford, em busca da recuperação.

CR7 repete gesto de Calleri, jogador do São Paulo

A atitude de Cristiano Ronaldo lembrou a do argentino Calleri, após a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo por 4 a 0 na final do Paulistão.

Na ocasião, o atacante derrubou o celular de um jovem palmeirense, que aparentemente gravava um vídeo do momento em silêncio, na saída do Allianz Parque.

"Sobre o que aconteceu na saída do estádio, ontem, gostaria de enviar o meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um momento em que eu estava de cabeça muito quente e que não deveria ter acontecido", escreveu o jogador numa rede social.