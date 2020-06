Cristiano Ronaldo chega para treinar 4h antes, diz jornal

Craque português fez atividades por conta própria antes do treinamento com o restante do elenco da Juventus

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo ainda quer se manter como um dos melhores jogadores do mundo. Depois de conquistar cinco Bolas de Ouro, cinco Liga dos Campeões e diversos outros títulos, o português se dedica como nunca para voltar em seu melhor nível pós-pandemia.

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport , Cristiano Ronaldo chegou ao centro de treinamentos da quatro horas antes do do horário do treino e fez atividades por conta própria durante esse período. Depois das atividades sozinho, ele trienou normalmente com o restante do elenco.

O último jogo que o português disputou foi em 8 de março, contra a , antes da paralisação do futebol pela Covid-19. Mas neste período o craque não deixou de treinar. Na Ilha da Madeira, Cristiano Ronaldo treinou em sua casa e também no estádio do Nacional , pedindo para que um goleiro da equipe treinasse com ele .

Competitivo em tudo , como descreveu o ex-companheiro Nani, o camisa 7 da Juventus voltou para o time mais forte do que nunca . Os testes físicos realizados pela Velha Senhora mostraram que Cristiano Ronaldo está mais veloz e em condições físicas melhores do que no início da temporada.

A volta do Campeonato Italiano acontece no dia 20 de junho e os treinamentos coletivos já voltaram na para que os clubes se preparem depois deste hiato de três meses. A Juve visitará o no dia 22, segunda-feira, para tentar se manter na liderança.