Cristiano Ronaldo mantém a forma em Portugal: "alugou" estádio e até goleiro!

Craque português utilizou o estádio onde começou a carreira do jogador para treinar; goleiro do sub-19 foi "emprestado" para o treino particular

Cristiano Ronaldo se cansou de treinar sozinho em sua casa e resolveu "quebrar" seu isolamento social. Treinando em um estádio só para ele, o português ainda pediu um goleiro para treinar finalizações e venceu uma aposta com o "guarda-redes": ganhou um euro.

Ainda em Portugal, com a perspectiva de voltar à ainda esta semana, ele pediu para treinar no Estádio da Madeira, do Nacional. O episódio aconteceu na quinta-passada. Cristiano Ronaldo entrou em contato com o presidente do clube pedindo autorização para utilizar as dependências do Nacional.

O pedido, claro, foi aceito e o camisa 7 da seleção portuguesa foi para o estádio com seu filho mais velho, Cristiano Júnior, e um preparador físico. O estádio, por sinal, é um dos cenário que marca o início de trajetória do gajo no futebol. Foi no Nacional que começou a jogar futebol, antes de se mudar para Lisboa onde atuaria pelo .

Mas Cristiano Ronaldo havia feito mais um pedido a Rui Alves, presidente do Nacional que acompanhou o treino: ele queria um goleiro. A honra do treinamento particular com um dos maiores da história ficou com o goleiro so sub-19, Filipe Gonçalves, que compeltou 18 anos nesta quarta-feira, 15 de abril.

Um presente de aniversário e tanto para o goleio, que certamente contará esta história por anos e anos.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).



No days off for the GOAT👌🏻🙌🏻👑🐐 pic.twitter.com/YPi9PhAS9c — B3 (@b3naldo7) April 9, 2020

O jornal português A Bola noticiou que após o treinamento, depois de várias finalizações de Cristiano Ronaldo, o atacante da e o jovem goleiro fizeram uma aposta: eles tinham que acertar a bola no travessão e quem perdesse pagaria ao vencedor um euro.

O dia em que Filipe Gonçalves, guarda-redes dos juniores do Nacional, treinou com Cristiano Ronaldo.



Luz é a rampa de lançamento para a Europa.



Maximiano pisca o olho à Seleção. pic.twitter.com/0oIxM6aWQF — A Bola (@abolapt) April 15, 2020

Cristiano Ronado foi o primeiro a tentar. E o jogador cinco vezes melhor do mundo não decepcionou e acertou o travessão logo de cara. Já o jovem Filipe Gonçalves não conseguiu repetir o ídolo português e, como aposta é aposta, o goleiro pagou o euro apostado com o jogador.

Ainda segundo o A Bola, Cristiano Ronaldo ficou surpreso com a honestidade de Filipe e o prêmio com muito mais do que um euro. O jornal só não disse qual foi o prêmio. Além do treino, CR7 também aproveitou a oportunidade para visitar o museu do Nacioal e relembrar seus primeiros passos no futebol.