"Tênis? Ping-pong? Cristiano Ronaldo é competitivo em tudo", confirma Nani

O ex-companheiro admite que não era fácil morar com o craque

Cristiano Ronaldo é "muito competitivo" e "te desafia a qualquer momento", contou Nani, compatriota e ex-companheiro do craque no , admitindo que pode ser bastante complicado conviver com o astro da .

Em seus tempo de Old Trafford, junto ao brasileiro Anderson, Nani e Ronaldo moravam juntos, e os dois não tinham dúvidas do desejo de CR7 de chegar ao topo, considerando que mesmo no começo de sua carreira ele já mostrava enorme dedicação ao esporte que o consolidou como craque mundial. “Cristiano era muito competitivo”

Para o podcast do Manchester United, Nani lembrou dos desafios diários impostos por Ronaldo enquanto moravam juntos. "Quando você fica na casa dele por um dia, significa que ele te desafia a qualquer momento. Ele tinha uma piscina, uma quadra de tênis e uma mesa de pingue-pongue", contou o atacante do .

"Às vezes, é apenas uma competição ver quem sabe quem está dizendo a verdade ou quem está certo sobre alguma coisa. Toda vez, havia uma discussão para ver quem estava certo ou quem era melhor", disse Nani, lembrando que o único momento em que o craque não está os desafiando era quando estava dormindo. O atacante contou que, quando ele e Anderson acordavam, Ronaldo já estava de pé há duas horas.

Os dois companheiros dependiam da carona do craque, que era o único dos três que tinha carro, mas Nani recorda com carinho deste tempo, no começo de suas carreiras: "Tínhamos que estar prontos para ir com ele. Momentos fantásticos e ótimas lembranças que temos".

Nani seguiu o mesmo caminho de Cristiano Ronaldo, começou no e, depois, trocou pelo United e, por isso, admite ter sentido o peso da comparação que tinha com o companheiro de seleção, principalmente depois que o craque deixou o clube. "Foram muitas comparações e parece que você precisa se provar a todo hora, fazer o mesmo ou melhor que ele, quando você é outro jogador".

O jogador disse ainda que, no começo, todos gostam das diferenças, mas depois: "quando eles criam algo em suas cabeças precisam de outro Ronaldo, um novo Cristiano. Nesses momentos foi um pouco difícil mas, rapidamente, eu aprendi a me proteger e desviar disto".

Nani passou oito temporadas no Manchester United, nas quais ele disse ter gostado de seu futebol, "estou muito feliz por tudo o que fiz naquele clube". Neste período foram 230 jogos, 40 gols, além de título como quatro da Premier League e um de liga dos Campeões.