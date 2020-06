Juve na segunda e coletiva por WhatsApp: Serie A anuncia datas de volta e novos protocolos

A Itália se prepara para a retomada do futebol depois de mais de dois meses

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) divulgou os últimos planos para a retomada do futebol no país, com as datas da , além dos protocolos que os times e atletas vão ter que seguir.

Como já havia sido divulgado, o Campeonato Italiano vai retornar no final de semana de 20 e 21 de junho, com os quatros jogos atrasados desde a paralisação da liga. A 27ª rodada vai ser iniciada na segunda, 22 de junho, com jogos da líder e do , e finalizada no dia 24.

Rodada Data Partida 26ª 20/06 (sábado) x Verona x 21/06 (domingo) x 27ª Inter x 22/06 (segunda-feira) Lecce x Milan x Brescia x Juventus 23/06 (terça-feira) Verona x x Cagliari x Parma Torino x 24/04 (quarta-feira) Inter x Sassuolo Atalanta x x Sampdoria

ANTES DO JOGO

Para que os jogos possam acontecer da maneira mais segura o possível para todos os envolvidos, o plano da Federação também tem uma série de protocolos a serem seguidos antes, durante de depois das partidas.

Cada equipe deve chegar ao estádio em dois ou mais meios de transportes diferentes e em horários diferentes (árbitro 1h45 antes do pontapé incial, equipe da casa 1h40 antes e visitantes 1h40).

As equipes devem dividir o time titular e os reservas em dois vestiários diferentes e as entrevistas só podem acontecer às emissoras que têm os direitos do campeonato e cumprindo uma distância pré estabelecida.

Para as atividades de reconhecimento de gramado e aquecimento pré jogo, os dois times devem evitar o uso do túnel e dos corredores ao mesmo tempo, além de diminuir os grupos.

O acesso ao gramado para o jogo será feito em horários separados entres os árbitros e cada uma das equipes. Não terá foto das equipes, apertos de mão, mascotes e nem cerimônias.

Ainda sem ter o público permitido nos estádios, o limite de ocupação foi determinado em 300 pessoas, número calculado como necessário para o andamento da partida. No entanto, o presidente da Federação espera poder reverter o cenário até o final do campeonato, para que os clubes possam contar com as suas torcidas.

DURANTE O JOGO

Os jogadores devem ficar a pelo menos 1,5 metro de distância do árbitro durante toda a partida, para preservar o distanciamento social.

DEPOIS DO JOGO

As entrevistas coletivas vão ser feitas nos moldes da Fórmula 1, ou seja, as perguntas vão ser enviadas pelos jornalista por WhatsApp ou Skype e respondidas através de transmissões ao vivo na TV e nas redes sociais.

A é mais um dos países que se prepara para a volta do futebol, junto com , e , seguindo os passo da , que voltou a ser disputada no dia 16 de maio.