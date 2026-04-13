Cristian Romero recebe diagnóstico devastador após empurrão de Brobbey

Cristian Romero recebeu um diagnóstico sobre a lesão que sofreu na partida contra o Sunderland. O zagueiro do Tottenham Hotspur foi informado de que sofreu uma pequena ruptura no ligamento medial do joelho após receber uma forte empurrada do atacante do Sunderland, Brian Brobbey. O Spurs perdeu a partida por 1 a 0 e viu um jogador importante sair de campo lesionado.

O incidente ocorreu aos 70 minutos da partida. Após um empurrão de Brian Brobbey, Romero colidiu violentamente com seu próprio goleiro, Antonín Kinský, lesionando o joelho. O zagueiro deixou o campo visivelmente abalado.

Exames revelaram agora que Romero sofreu uma pequena ruptura no ligamento medial do joelho. A lesão deve mantê-lo afastado dos gramados por seis a oito semanas. Com isso, parece que ele não voltará a jogar pelo Tottenham nesta temporada.

No entanto, há esperança para o argentino de 27 anos de vista para a Copa do Mundo, que começa em 11 de junho. A expectativa é que Romero consiga se recuperar a tempo para o torneio. Seu clube, porém, terá que passar sem ele na fase final crucial do campeonato.

O Tottenham passa por um momento difícil e ocupa atualmente a 18ª posição na Premier League. A equipe do técnico Roberto De Zerbi tem mais seis partidas para evitar o rebaixamento. No próximo fim de semana, aguarda-se um confronto importante contra o Brighton & Hove Albion.

A partida contra o Sunderland foi decidida por um gol contra, depois que um chute de Nordi Mukiele desviou em Micky van de Ven. Para De Zerbi, foi sua primeira partida como técnico do Spurs, mas ela terminou em decepção. Com isso, o clube continua abaixo da linha do rebaixamento.

Após o jogo, Brobbey publicou fotos da partida nas redes sociais, o que gerou uma enxurrada de reações. Além de mensagens de apoio, surgiram também centenas de comentários odiosos e racistas, principalmente vindos da Argentina. Em resposta, o Sunderland registrou uma queixa junto à polícia, às plataformas de redes sociais e à Premier League.