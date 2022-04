Crioterapia: o que é o tratamento usado por Cristiano Ronaldo e que virou febre no futebol?

Cristiano Ronaldo joga rotineiramente como se tivesse gelo nas veias, então um dos segredos de sua tremenda longevidade não deve surpreender. O eterno astro do Manchester United, que completou 37 anos em fevereiro, postou recentemente um vídeo no Instagram que o mostrava se despindo antes de entrar em uma câmara gelada em Dubai.

O craque estava passando por um tratamento de recuperação e reabilitação chamado crioterapia, algo que pratica regularmente desde 2013. O ícone de Portugal ainda tem uma câmara de crioterapia de 50 mil libras (R$ 304 mil) instalada em sua mansão alugada, segundo relatos. Mas Cristiano não está sozinho no mundo do futebol em se entregar a essa busca a sangue frio.

A incrível vitória do Leicester City no título da Premier League de 2016 foi muito auxiliada pelo uso da crioterapia – e agora vários clubes britânicos importantes têm câmaras criogênicas instaladas em seus campos de treinamento.

Então, o que exatamente é a crioterapia e quais são seus benefícios?

Dr Adnan Haq, professor de Ciências do Esporte e do Exercício da Universidade de South Wales, disse à GOAL: “O termo crioterapia pode ser ambíguo e usado livremente, mas pode ser um termo genérico para qualquer tratamento a frio, incluindo compressas de gelo e banhos de água fria."

"Quando muitas pessoas usam o termo crioterapia, elas estão se referindo especificamente à crioterapia de corpo inteiro (WBC), que envolve a exposição ao ar extremamente frio, abaixo de -100°C, por tipicamente três minutos - isso é mais frio do que a temperatura mais fria registrada em Terra."

“Devido à natureza extrema do WBC, muitas pessoas acham que ele oferecerá resultados superiores em comparação com os meios convencionais. O corpo sofre um grande choque fisiológico quando confrontado com ambientes extremos. Trata-se de aproveitar as respostas do corpo a esses extremos para reagir de uma maneira única para acelerar a recuperação."

CryoAction

“No caso do WBC, vários atletas acharam benéfico quando tomados, pós-exercício, para acelerar essa recuperação, permitindo-lhes treinar e executar novamente em tempo hábil com uma intensidade suficientemente alta.

“Um benefício importante é o tratamento do dano muscular induzido pelo exercício (EIMD). O trabalho que publiquei no ano passado revelou que tratamentos únicos de WBC podem efetivamente mitigar as reduções de força muscular após exercícios que danificam os músculos. Aliviar o dano muscular pode, portanto, acelerar a recuperação.”

Ian Saunders, CEO da CryoAction, que fornece câmaras criogênicas de corpo inteiro para vários clubes de futebol e outras organizações esportivas, tomou conhecimento da crioterapia quando soube do uso da prática pela equipe galesa de rugby na Polônia.

O empresário de tecnologia viajou para o país do Leste Europeu para explorar a crioterapia por si mesmo e descobriu que as câmaras criogênicas eram comuns em centros médicos e organizações esportivas.

Explicando a crescente popularidade da crioterapia entre os jogadores de futebol, ele diz à GOAL : “A crioterapia é uma opção muito preferida para muitos jogadores de futebol ao temido banho de gelo. A preferência é que a sessão dure apenas três minutos, eles permaneçam secos, e ainda assim os efeitos sejam duradouros.

"Para os jogadores, a maioria relata que eles se sentem completamente revigorados, energizados e de alguma forma no caminho da recuperação dos esforços do treinamento ou de um dia de jogo."

CryoAction/GOAL

“Eles também relatam um padrão de sono muito mais profundo e duradouro. A maioria dos jogadores são superestimulados e têm padrões de sono ruins. A crioterapia ajuda a aumentar os níveis de dopamina e serotonina, contribuindo assim para uma recuperação saudável do sono.”

O Leicester City foi o primeiro cliente da CryoAction e sua compra valeu a pena de forma espetacular há seis anos.

Os Foxes instalaram recentemente uma nova câmara de crioterapia em seu campo de treinamento, enquanto procuram recapturar suas antigas glórias, de acordo com Saunders.

Ele revela que o talismânico atacante do clube, Jamie Vardy, que foi parte integrante da seleção triunfante de 2016, imitou Ronaldo ao ter uma câmara instalada em sua casa.

Saunders diz: “O clube adotou a crioterapia como parte de sua incrível recuperação do quase rebaixamento na temporada 2014-15. Usando uma unidade de tempo integral na temporada 2015-16, a equipe médica do clube implantou uma série de modalidades novas ou emergentes, muitas das quais já foram usadas em vários clubes."

"Um deles era o acesso à câmara de crioterapia, que estava em uso quase diário e às vezes duas vezes ao dia.

“Então o fisioterapeuta chefe, David Rennie, que agora está em Bristol City, onde eles instalaram sua própria câmara de crioterapia CryoAction no ano passado, disse: ‘Recebemos grandes mudanças hormonais dos jogadores, grandes mudanças de humor e, obviamente, a grande coisa do meu lado. das coisas, da reabilitação, é a capacidade de encerrar muitas das lesões agudas dos tecidos moles muito mais rápido do que teríamos sido antes'."

“O clube atribuiu o sucesso da temporada a manter seus melhores jogadores no jogo e, portanto, os jogadores puderam realizar mais sessões de treinamento e produzir melhorias em campo."

"Testemunho desse fato é que na temporada 2015-16, o Leicester City teve menos lesões do que qualquer outro clube da PL e usou menos jogadores. Isso melhorou o desempenho e um estilo de jogo diferente, com o clube marcando mais gols de contra-ataque do que qualquer outro Premier clube da liga naquela temporada.

“O impacto de todos esses elementos combinados levou ao incrível sucesso do clube naquela temporada histórica.”

Saunders diz que Watford, Everton, Bournemouth, Arsenal, Rangers, Wolves, Southampton, Swansea City e Bristol City estão entre os clubes que desde então entraram na onda e receberam as câmaras criogênicas de sua empresa.

CryoAction/GOAL

“Certamente estamos descobrindo que mais e mais jogadores estão levando seus clubes a obter uma câmara para uso nos clubes, particularmente aqueles indivíduos que têm um problema conhecido de lesão que precisam gerenciar”, diz ele.

“Vários também estão dando o passo de instalar o seu próprio em casa para que possam usá-lo quando quiserem como parte de seu próprio programa de gerenciamento de saúde."

“Jogadores como Cristiano Ronaldo são vistos como uma referência para outros que querem imitar o seu sucesso e aspiram a ter uma carreira tão longa no topo do futebol quanto ele desfrutou. Estamos vendo jogadores jovens adquirindo câmaras para seguir seu exemplo”.

Como sempre com questões médicas, existem opiniões conflitantes sobre a crioterapia. Por exemplo, um estudo de 2021 liderado por acadêmicos da Liverpool Hope University questionou sua eficácia .

No entanto, Haq insiste que, em geral, a crioterapia é algo que os principais jogadores de futebol devem usar para aumentar o desempenho e ajudar na recuperação.

“A pesquisa, tanto por mim quanto em geral, indica em grande parte que o WBC tem efeitos benéficos para a recuperação e o desempenho esportivo. Há, no entanto, ressalvas."

“É claro que é muito caro, e pode-se argumentar que os banhos de água fria são tão eficazes quanto mais baratos. No cenário esportivo profissional, isso pode não ser um problema, mas ainda é importante considerar, pois uma câmara de crioterapia pode custar seis dígitos apenas na instalação.”

Saunders concorda que as câmaras não são baratas - seu custo de 60 mil libras (R$ 360 mil) para cima - mas explica como elas estão se tornando mais acessíveis aos jogadores de futebol de base.

“Isso é resultado da abertura de mais instalações em academias e centros de treinamento, incluindo crioterapia como parte de suas atualizações, onde o foco na recuperação é agora tão importante quanto o foco na força e no condicionamento."

“Não é que um clube de base individual compraria a unidade diretamente, mas já temos casos em que os clubes estão usando os sites de nossos clientes para seus times, pós-jogo ou sessões de treinamento.”