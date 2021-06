CRB x Náutico: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O líder da Série B viaja para Maceió para o jogo desta terça (29), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O CRB recebe o líder Náutico, nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Náutico DATA Terça-feira, 29 de junho de 2021 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Vinícius Melo de Lima (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN)

Quarto árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Náutico é líder da Série B / Foto:Tiago Caldas/CNC

O Premiere, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta tarça, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRB

No meio da tabela da Série B, o CRB entra em campo em busca de sua quarta vitoria na competição. O Galo tem ainda um empate e três derrotas, que o deixa com dez pontos, entrando na rodada na oitava posição.

Para o jogo, o CRB não conta com o meia Bressan, expulso na última partida, mas tem as voltas de Gum, Jean Patrick e Diego Torres.

Domingo de céu nublado 🌥 e treino ⚽️ no Ninho do Galo.



📷 ASCOM CRB pic.twitter.com/FMIkogmUFL — CRB (@CRBoficial) June 27, 2021

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Celsinho, Gum, Caetano, Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick, Diego Torres; Alisson Farias, Reginaldo e Hyuri.

NÁUTICO

Único time invicto da Série B, o Náutico tem 17 pontos, sendo quatro de vantagem na liderança. Foram cinco vitórias e dois empates, justamente nos últimos dois jogos.

Um probelma no caminho para reencontrar é vitória é a ausência do atacante Erick, que tem uma pendência contratual com o Braga-POR, detentor de seus direitos. O Timbu entende que não haverá tempo para resolver antes do jogo.

Vamo que amanhã é dia de Náutico 🤜🤛🇦🇹



📸 @TiagoCaldas / CNC pic.twitter.com/POsbstpb0s — Náutico (@nauticope) June 28, 2021

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Matheus Trindade (Djavan), Rhaldney e Jean Carlos; Vinícius, Giovanny e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 CRB Brasileirão Série B 25 de junho de 2021 CBR 2 x 1 Brasil de Pelotas Brasileirão Série B 22 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x CRB Brasileirão Série B 3 de julho de 2021 18h30 (de Brasília) CRB x Botafogo Brasileirão Série B 6 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 Remo Brasileirão Série B 26 de junho de 2021 Londrina 0 x 0 Náutico Brasileirão Série B 23 de junho de 2021

Próximas partidas