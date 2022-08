CRB x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (13), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Em busca do acesso, o Grêmio visita o CRB neste sábado (13), no Estádio Rei Pelé, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view e no streaming.

Depois da goleada diante do Operário, o Grêmio quer continuar pontuando na tabela e manter o segundo lugar. Para o duelo, o técnico Roger Machado deve contar com as ausências de Kannemann e Ferreiras, machucados.

O CRB, por sua vez, foi derrotado na última partida e, ainda, não poderá contar com Anselmo Ramón, que foi expulso na última partida, além de Gum, também machucado.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Carvalho, Iago, Guilherme; Claudinei, Yago, Marthã; Negueba, Mocelin e David Brall.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Lucas Silva, Villasanti, Campaz; Biel, Guilherme e Diego Souza.

Desfalques da partida

CRB:

Gum, Guilherme Romão e Gilvan: lesionados

Anselmo Ramon: suspenso

Grêmio:

Kannemann, Ferreira e Jhonata Rober: lesionados

Quando é?

JOGO CRB x Grêmio DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceio, AL HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Luiz Alberto e Leandro Matos (SP)

Quarto árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos (AL)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Ponte Preta Série B 4 de agosto de 2022 Náutico 2 x 1 CRB Série B 11 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x CRB Série B 20 de agosto de 2022 19h (de Brasília) CRB X Criciúma Série B 27 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 2 Grêmio Série B 5 de agosto de 2022 Grêmio 5 x 1 Operário-PR Série B 9 de agosto de 2022

Próximas partidas