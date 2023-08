CRB x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Maceió, CRB e Botafogo-SP entram em campo na tarde deste sábado (5), às 17h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na 12ª posição com 27 pontos, o CRB entra em campo buscando a sua quinta vitória consecutiva em casa. O time alagoano vem de triunfo na rodada passada e agora conta com o apoio novamente de sua torcida para subir na tabela.

Sem vencer há duas rodadas, o Botafogo-SP estacionou em nono lugar, com 31 pontos. A equipe do interior paulista tem desfalques importantes para o duelo: Tárik, Lucas Dias e Márcio Silva, todos titulares, cumprem suspensão neste fim de semana.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva, Hereda, Gum, Matheus Mega, Guilherme Romão, Falcão, Juninho Valoura, Lucas Lima, João Paulo, Renato e Anselmo Ramon.

Botafogo-SP: Matheus Albino, Thássio, Diogo Silva, Vidal, Patrick Brey, Ivonei, Guilherme Madruga, Edson Carioca, Osman, Lkuiz Henrique e Salatiel.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Tárik, Lucas Dias e Márcio Silva estão suspensos.

Quando é?