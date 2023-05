Lionel Messi, Diego Maradona, Erling Haaland e outros craques que brilharam no Mundial Sub-20

Torneio sub-20 marcou primeiros passos de diversos craques por suas seleções

O Mundial Sub-20 é a próxima grande atração do futebol internacional, com 24 seleções reunindo alguns de seus melhores jovens talentos para se enfrentar no tradicional torneio, que começou neste sábado (20).

A Argentina lidera o ranking histórico, com seis títulos conquistados, e é perseguida de perto pelo Brasil, que já venceu a competição cinco vezes. Entre todas as edições do torneio, diversos craques que vieram a se tornar destaques do futebol mundial deram seus primeiros passos no campeonato. Relembre alguns dos atletas que brilharam no Mundial sub-20.

Maradona - 1979

O ano de 1979 marcou a segunda edição do mundial sub-20, e quem deu o que falar foi o jovem Diego Armando Maradona. Com seis gols marcados na competição, El Pibe carregou a Argentina para o título e foi premiado com a Bola de Ouro.

Fernandinho - 2003

Fruto da base do Athletico Paranaense, o meia surgiu como uma empolgante promessa no sub-20, e brilhou pela seleção antes de se transferir para o Shakhtar Donetsk. Apesar das características defensivas, Fernandinho foi o homem do gol da grande final contra a Espanha, que garantiu o troféu em cima da seleção que contava com Andrés Iniesta.

Lionel Messi - 2005

Em 2005, quando já havia estreado profissionalmente pelo Barcelona, Messi foi o grande nome da Argentina campeã do Mundial Sub-20 na Holanda. O franzino atacante marcou seis gols e ganhou bola e chuteira de ouro da competição, que nomeiam o melhor jogador e artilheiro do torneio.

Oscar - 2011

Pouco depois de ser envolvido na debatida transferência entre Internacional e São Paulo, Oscar foi o nome de destaque de uma forte geração da base brasileira, que contava com nomes como Casemiro e Coutinho. O meia ficou marcado como o primeiro a marcar um hat-trick na grande final, que rendeu a taça para a seleção.

Paul Pogba - 2013

O francês deixou a base do United para se juntar à Juventus, onde brilhou ao lado de Pirlo e cia. Em 2013 o meia já mostrava toda sua habilidade e polivalência, em uma seleção sub-20 poderosa, que bateu o Uruguai na grande final.

Erling Haaland - 2019

Antes de explodir para o mundo como um dos grandes nomes da nova geração, Haaland já causava o caos na seleção de base da Noruega. Na última edição do torneio, em 2019, o camisa 9 não conseguiu sequer chegar até o mata-mata, mas marcou a história com uma atuação lendária, quando marcou 9 dos 12 gols da Noruega contra Honduras.