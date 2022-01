Covid volta a complicar seleção argentina, mas sem risco de novo 'caso Anvisa'

Já classificada para a Copa do Mundo de 2022, a seleção da Argentina enfrenta o Chile pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana. Porém, os argentinos enfrentam problemas pela Covid-19. Atual vencedor da Bola de Ouro, Messi não foi convocado por estar se recuperando após ter sido infectado pelo vírus.

Além disso, o técnico da seleção argentina Lionel Scaloni não poderá viajar para o Chile. O técnico já cumpriu o tempo necessário de isolamento após ter sido infectado, porém precisa de um teste PCR negativo para entrar no país.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni 🎙️: "Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 26, 2022

Além do técnico, a seleção terá outros desfalques em decorrência da Covid-19. O meia Mac Allister testou positivo e está fora do jogo contra o Chile, assim como Emiliano Buendía, que ficará fora por ter tido contato próximo com Mac Allister.

Segundo o técnico Lionel Scaloni, a equipe para enfrentar o Chile está definida, porém precisa aguardar os resultados dos testes PCR.

"Decidi a equipe, mas, com tudo que estamos passando, é impossível comunicar. Chegando ao Chile eles farão PCR e amanhã teremos os resultados."

Sem possibilidades de ocorrer outro ''caso anvisa''

Com a exigência de um teste PCR para desembarcar no Chile, não há a possibilidade de se repetir o que aconteceu em solo brasileiro, quando quatro jogadores argentinos entraram no Brasil sem passar pela quarentena obrigatória.

Com testes PCR positivos, os jogadores e membros da comissão técnica da Argentina estarão impossibilitados de entrar no Chile, assim o técnico Lionel Scaloni e os jogadores que testaram positivo sequer viajaram para o jogo.