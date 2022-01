Por que Messi não foi convocado para os jogos da Argentina, pelas Eliminatórias?

A convocação da seleção argentina para os jogos contra Chile e Colômbia, pelas eliminatórias, foi divulgada nesta quarta-feira (19), e o fato que mais chamou atenção foi a ausência de Lionel Messi na lista. Por que o astro do Paris Saint-Germain não foi convocado? A GOAL te explica.

Capitão da seleção, Messi não disputa uma partida desde o dia 22 de dezembro de 2021. Após as festas de fim de ano, Messi testou positivo para a Covid-19 e ficou afastado dos gramados. A recuperação do craque demorou mais do que o esperado, retornando aos treinos apenas na semana do dia 17 de janeiro.

Com a seleção argentina já classificada para a Copa do Mundo, a comissão técnica liberou Messi dos próximos dois jogos, já que a intenção do PSG é ter o craque em melhores condições para o confronto contra o Real Madrid, no dia 15 de fevereiro, pela Champions League.

Veja os convocados por Lionel Scaloni:

GOLEIROS



Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Monterrey), Emiliano Martínez (Aston Villa) e Juan Musso (Atalanta)

DEFENSORES



Nahuel Molina (Udinese), Gonzalo Montiel (Sevilla), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax) e Marcos Acuña (Sevilla)

MEIO-CAMPISTAS



Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Papu Gómez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton)

ATACANTES



Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Emiliano Buendía (Aston Villa), Ángel Di María (PSG), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (River), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Joaquín Correa (Inter de Milão)