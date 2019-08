Coutinho estreia como titular do Bayern contra o Mainz

O brasileiro já havia entrado em campo pelo gigante alemão, contra o Schalke

Philippe Coutinho já fez a sua estreia com a camisa do , quando saiu do banco de reservas durante a vitória por 3 a 0 sobre o 04, na segunda rodada da . Mas neste sábado (31), chegou a hora de representar os Bávaros como titular.

O brasileiro, emprestado pelo , já foi confirmado no onze inicial da partida contra o , pela terceira rodada da Bundesliga alemã.

Vestindo a camisa 10, Coutinho vai atuar, ao menos segundo a escalação, exatamente centralizado em um 4-2-3-1 armado pelo técnico Nico Kovac – papel que o brasileiro também exerceu na caminhada rumo ao título da em 2019.