Courtois: "Se Benzema não vencer a Bola de Ouro, terá um erro na contagem de votos"

O atacante dos Merengues é o favorito para conquistar a Bola de Ouro de 2022 após conquistar os títulos da Champions League e La Liga

Com a premiação da Bola de Ouro se aproximando, o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, aproveitou para comentar sobre a temporada passada de seu companheiro Karim Benzema, que, para muitos, é o favorito ao prêmio da temporada 2022.

Depois da conquista da Supercopa da Uefa, o jogador belga foi questionado pelos repórteres sobre a premiação que se aproxima, principalmente pela temporada de Benzema, onde o atacante francês marcou 44 gols e 15 assistências em 46 jogos, além de ter conquistado a Champions League e La Liga.

Com o gol marcado na Supercopa da Uefa, Benzema se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, com 324 gols marcados. O francês está, agora, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que marcou 451 gols pelo clube.

Para Courtois, a Bola de Ouro não deve escapar do atacante francês. O goleiro disse: "Tenho certeza que ele vai ganhar o troféu. Se ele (Karim Benzema) não vencer, terá um erro na contagem de votos. Além de Karim, eu não não vejo ninguém que jogou como ele", afirmou Courtois.

Depois, o goleiro belga aproveitou para elogiar o desempenho do atacante aos 35 anos: "É um cara que sempre trabalha muito. O futebol não é só técnico, é físico. Ele trabalha todos os dias para ser o melhor", explicou.

"Na frente do gol, ele é clínico, mesmo que tenha perdido uma oportunidade no primeiro tempo", disse Courtois. "Mas no segundo tempo, ele teve uma oportunidade e marcou."

Antes de pensar na Bola de Ouro, marcada para o dia 18 de outubro, em Paris, Benzema muda sua atenção para a estreia do Real Madrid contra o Almería, por La Liga, neste domingo (14), às 17h (de Brasília).