Coudet tem, no Gre-Nal, pior marca da carreira - incluindo clássicos como jogador

Internacional perde na Libertadores e técnico segue sem vitórias contra o Grêmio; na Argentina, retrospecto por River, Racing e Central foi melhor

Nesta quarta-feira (23), o clássico entre Internacional e Grêmio, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, terminou do modo como Renato Gaúcho está acostumado: com vitória do Tricolor. Do outro lado, Eduardo Coudet ainda não sabe como é vencer seu maior rival pelo e já enfrenta a maior seca em clássicos de sua carreira.

Desde que chegou ao , o argentino já disputou cinco Gre-Nais. E não vence nenhum. Mais do que isso, foram quatro derrotas e um empate. O único empate foi válido também pela Libertadores, mas em uma partida que ficou ofuscada por oito expulsões e muita confusão.

Além da partida de ontem, outra derrota marcante foi na final do segundo turno do . Após derrotar seu maior rival por 2 a 0, o seguiu para a grande decisão contra o e foi campeão.

É verdade que o retrospecto recente não é exclusivo do Inter sob comando de Coudet. O Colorado já chega a dez partidas sem conseguir vencer o Tricolor, mas o péssimo aproveitamento do treinador argentino em Gre-Nais já é algo que incomoda.

"Seguramente não é o ideal. Nunca tive uma sequência assim em 30 anos de futebol. É algo diferente", lamentou o Chaco após o revés de na Libertadores.

E ele tem razão. Coudet nunca teve um aproveitamento parecido com esse ao longo de sua carreira em clássicos.

O argentino iniciou sua trajetória como treinador pelo Rosário Central e, ao longo de três temporadas, disputou cinco partidas contra o Newell’s Old Boys. Foram duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 53,3% de aproveitamento.

Então, Coudet se transferiu ao , onde disputou apenas um clássico contra o Independiente e venceu. Se esse resultado for somado aos outros obtidos com o Rosário, o aproveitamento do Chaco chega a 61,1%, com apenas uma derrota em seis partidas.

E o bom retrospecto de Coudet em clássicos não se deu apenas ao longo de sua carreira como treinador.

Como jogador, o argentino teve duas passagens pelo . Ao todo, enfrentou o sete vezes, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Mais uma vez com bom aproveitamento. Ele também jogou pelo Rosário. Disputou um clássico e venceu.

Uma seca em clássicos nessas proporções é algo novo para o treinador argentino. Mas seu sucesso no certamente passará muito por uma volta por cima diante do Grêmio de Renato Gaúcho.