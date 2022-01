Costa do Marfim x Egito: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Nesta quarta-feira (26), Costa do Marfim e Egito entram em campo em Japoma, a partir das 13h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Costa do Marfim x Egito DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Douala Stadium, Japoma - CAM HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na tv aberta, irá transmitir o duelo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Costa do Marfim foi a primeira colocada do grupo E, com sete pontos (duas vitórias e um empate).

Já o Egito terminou em segundo lugar do grupo D, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota).

Com muitos jogadores que atuam em solo europeu, o duelo desta quarta-feira promete ser eletrizante.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Costa do Marfim: H. Sangare, Aurier, Deli, Konan, Kossounou, Gradel, Kessie, I. Sngare, Heller e Pepe.

Provável escalação do Egito: Elshenawi, Hegazy, Ashraf, Kamal, Abdlmonem, El Said, Soleya, Elneny, Salah, Mostafa e Marmoush.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

COSTA DO MARFIM

JOGO CAMPEONATO DATA Costa do Marfim 3 x 1 Argélia Copa das Nações Africanas 20 de janeiro de 2022 Costa do Marfim 2 x 2 Serra Leoa Copa das Nações Africanas 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inglaterra x Costa do Marfim Amistoso 29 de março de 2022 15h45 (de Brasília)

EGITO

JOGO CAMPEONATO DATA Egito 1 x 0 Sudão Copa das Nações Africanas 19 de janeiro de 2022 Guiné 0 x 1 Egito Copa das Nações Africanas 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas