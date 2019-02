Corpo encontrado em avião é de Emiliano Sala

Aeronave que estava desaparecida desde o dia 21 de janeiro fol localizada no último domingo (3)

A polícia da região britânica de Dorset confirmou na noite desta quinta-feira (7) que o corpo encontrado nos destroços do avião que levava Emiliano Sala pertence ao jogador.

As autoridades britânicas anunciaram que entregarão os restos mortais do atacante nas próximas horas, para que a família possa organizar um funeral adequado.

O corpo de Emiliano Sala foi reconhecido pelas autoridades. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos. Que descanse em paz. pic.twitter.com/5w6UqmiWfr — Goal Brasil (@GoalBR) 7 de fevereiro de 2019

Os destroços do avião haviam sido encontrados no último domingo (3) a noroeste da ilha de Guernsey, a 63 metros de profundidade, como resultado do início das buscas submarinas, já que a investigação inicial após o desaparecimento da aeronave, em 21 de fevereiro, não haviam tido sucesso.

Emiliano Sala tinha 29 anos, e havia recém acertado sua transferência ao Cardiff City, da Premier League, após um desempenho fantástico na primeira parte da temporada pelo Nantes, da França. Ele havia retornado ao antigo clube para se despedir e levar alguns pertences antes de tomar o avião de volta à Inglaterra.

