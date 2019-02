Emiliano Sala: o que causou o acidente de avião do argentino?

Os destroços do avião que levava o futuro jogador do Cardiff City e o piloto foi encontrado no fundo do mar, mas o que causou o acidente?

Na noite de 22 a 23 de janeiro, todos os portais de notícias começaram a reportar o desaparecimento do avião em que estavam a bordo apenas o jogador Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson na região do Canal da Mancha.

O argentino estava viajando de Nantes, que havia ido para se despedir de seus antigos colegas de clube, para o sul do País de Gales, onde estavam o aguardando após assinar um contrato recorde de 15 milhões de libras (cerca de R$ 71,8 milhões) com o Cardiff Club.

Ele estava a bordo de um avião privativo, o monomotor Piper PA-46, pilotado por Ibbotson, que supostamente usou uma brecha na lei para transportar passageiros pagantes.

O voo saiu da França às 19h15 do horário local e estava sobrevoando a 5.000 pés quando o piloto contatou o controle de tráfego aéreo de Jersey para solicitar o pouso. Quando estavam a 2.300 pés, o avião perdeu o contato e desapareceu do radar próximo ao farol de Casquets, cerca de 20 quilômetros ao norte das ilhas de Guernsey.

Uma busca inicial pela aeronave não resultou em nada após três dias, mas uma embarcação financiada pelo setor privado encontrou o avião desaparecido no fundo do mar com o uso de um equipamento de sonar após seis horas de busca, no último dia 3.

No dia seguinte, foi revelado que havia um corpo dentro das frenagens do avião, que se encontrava a 67 metros da superfície.

Mas o que pode ter acontecido?

O trabalho da Air Accidents Investigation Branch - AAIB (traduzido de Centro de Investigações de Acidentes Aéreos), é determinar o que exatamente causou o incidente e explicar como a tragédia aconteceu. A empresa também é responsável pela investigação do helicóptero que caiu com o proprietário do clube Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, em outubro do ano passado.

Já foi divulgado pela AAIB que o planejamento é conseguir divulgar o relatório no prazo de um mês após o acidente, embora as condições climáticas e o fato de o avião estar no fundo do mar dificultem a investigação. Entretanto, o principal objetivo dos responsáveis pelo resgate seja recuperar o corpo encontrado antes de qualquer tentativa de retirada da aeronave.

Se a causa do acidente for descoberta, é de importância vital que o avião seja recuperado, segundo declarou David Mearn, que liderou a busca do avião pela empresa de setor privado.

“A AAIB será capaz de descartar o que quiser e decidir, esse é o processo investigativo normal para qualquer acidente, então acho que é imprescindível que o avião seja recuperado, e agora mais ainda pois sabemos que tem alguém lá dentro”, disse em entrevista ao canal BBC.

Algumas especulações relatam que o piloto teve dificuldades para alçar voo com o avião ainda no aeroporto de Nantes, e um comandante também declarou que as condições de voo seriam muito perigosas para um avião daquele porte.

“O Piper Malibu é um excelente monomotor, que tem capacidade para sete pessoas, mas estou muito surpreso por eles terem feito esta operação voando à noite, com o que é o inverno europeu no momento”, disse o Comandante Jorge Polanco à TyC Sports. “É como sobrevoar a Antártida no inverno com um avião pequeno, que pode sofrer um tipo de congelamento que pára o motor, e acho que foi algo deste tipo que aconteceu”.

Richard Taylor, da Autoridade de Aviação Civil, no entanto, sugeriu que essa não poderia ser a causa do acidente.

“Uma aeronave monomotor pode ser fretada. Não sabemos qual foi a situação desse voo em particular - seja um vôo comercial ou privado ”, disse ao portal Wales Online. “Ela pode voar à noite e em condições difíceis. Mas não sabemos o motor que esta aeronave tinha”.

É provável que se espere meses para ter uma resposta definitiva sobre o que causou a queda do avião, e se a AAIB não conseguir encontrar uma forma adequada de retirar os destroços do fundo do mar, é possível que ninguém mais consiga.