Coronavírus não parou o futebol em Belarus até agora. E pelo jeito vai continuar assim

A "última liga do mundo" deve continuar assim, mesmo em meio a pandemia

A liga nacional de Belarus é a única que está em atividade em toda a Europa e, pelo jeito, isso não vai mudar, segundo o secretário geral da federação local: "A situação na Bielorrússia não é tão crítica para fechar o torneio".

Em entrevista à ESPN, Sergei Zhardetski ressaltou que não "atualmente não há motivos" para suspender o campeonato local, mesmo em meio à pandemia de coronavírus Covid-19 e com todos os eventos culturais, esportivos e científicos com participação internacional suspensos, até o dia 6 de abril. Com 351 casos de infecção por coronavírus confirmados no país, além de quatro mortes, o campeonato local conta com a presença do público dentro dos estádios.

Zhardetski afirmou que a situação está sendo analisada diariamente confia no sistema de saúde local e que entende que a liga pode continuar. "Entendemos que a situação em alguns países é muito séria, mas, depois de consultar as autoridades correspondentes na Bielorrússia, entendemos que nossa liga pode continuar por um momento", disse.

Com o futebol paralisado em quase todos os outros países do mundo, a Vysheyshaya Liha, como chamada a liga de Belarus, ganhou uma série de novos seguidores mas, de acordo com o secretário, a continuidade do campeonato não teve nada a ver com isso: "Popularização adicional é boa para o futebol da Bielorrússia. Obviamente, há um interesse em termos de direitos de TV e vários países estão transmitindo", disse ele. "Mas acho que não é o momento de analisar isso de uma perspectiva comercial".

A única medida adotada por lá foi o monitoramento, por meio de câmeras térmicas, se os torcedores presentes no estádio estão com febre.