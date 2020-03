Belarus: como é o futebol no país que ignora a paralisação mundial?

O Campeonato da Belarus é o único que está ativo na Europa, em meio a pandemia e coronavírus

Na contramão do que vem acontecendo por todo o mundo, em especial na Europa, em Belarus a bola está rolando pelo campeonato nacional, inclusive com a presença de torcedores nos estádios.

Com 69 casos confirmados de infecção por coronavírus Covid-19 e sem nenhuma morte registrada no país, a Vysshaya Liga de 2020 teve início nesta quinta-feira (19), apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter o avanço do vírus.

Embora o número de casos já confirmados não seja tão alarmante quanto o de outros países, as recomendações são para que as pessoas se previnam.

Mais times

Nos países vizinhos à Belarus - , , Letônia, Lituânia e , que somam mais de 500 casos confirmados - os campeonatos nacionais já foram paralisados, até mesmo quando o número de infectados é menor.

Por conta do frio, a temporada em Belarus não segue o padrão europeu (de agosto a maio) e se assemelha mais ao modelo que usamos no . Com isso, a liga local já foi iniciada em meio a pandemia do coronavírus.

Mais artigos abaixo

Na , Noruega e Finlândia, o calendário também é diferente do europeu, no entanto, os campeonatos previstos para começar em abril, já tiveram as datas adiadas por causa da pandemia.

O Campeonato de Belarus conta com 12 times na primeira divisão. Apenas oito times já foram campeões, mas só três ganharam o título mais de uma vez: FC BATE, FC Dinamo Minsk e FC Slavia.