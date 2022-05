Corinthians x Suzano: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão sub-20 2022

Corinthians e Suzano se enfrentam nesta quarta-feira (25), na Fazendinha, a partir das 15h (de Brasília), pela quarta rodada do Paulistão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet, e do Paulistão Play, no streaming por assinatura.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Suzano DATA Quarta-feira, 25 de maio de 2022 LOCAL Fazendinha - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Eleven Sports e o Paulistão Play, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (25), na Fazendinha.

MAIS INFORMAÇÕES

Líder do Grupo 9, com seis pontos, o Corinthians volta a campo após a vitória sobre o Santo André por 3 a 0. Até o momento, registra dois triunfos e uma derrota nos três jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Suzano, com três pontos, busca voltar a vencer após a derrota para o São Bernardo por 1 a 0.

O único confronto entre as equipes ocorreu há 52 anos. Na ocasião, o Corinthians venceu o Suzano por 1 a 0, com gol de Zé Maria.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 5 x 0 ECUS Paulistão 7 de maio de 2022 Santo André 0 x 3 Corinthians Paulistão 11 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Bernardo x Corinthians Paulistão 1 de junho de 2022 15h (de Brasília) Corinthians x São Caetano Paulistão 8 de junho de 2022 15h (de Brasília)

SUZANO

JOGO CAMPEONATO DATA União Suzano 2 x 0 Santo André Paulistão 8 de maio de 2022 São Bernardo 1 x 0 Suzano Paulistão 11 de maio de 2022

Próximas partidas