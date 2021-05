Corinthians x São Paulo: pressão e empolgação antes do Majestoso

Tricolor não perde há oito jogos e espera colocar fim ao tabu na Neo Química Arena, enquanto Timão é alvo de protesto após derrota na Sul-Americana

Um está jogando mal e dificilmente conseguirá passar da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O outro vem de oito vitórias consecutivas, tem apenas uma derrota na temporada e está na liderança de seu grupo da Libertadores. É assim que Corinthians e São Paulo chegam para o Majestoso deste domingo (02), na Neo Química Arena.

Ao longo dos últimos anos, o clássico entre Corinthians e São Paulo teve amplo domínio do Alvinegro paulista, principalmente dentro da Arena Alvinegra. Mas o momento dos dois clubes indica que o próximo clássico, que acontece amanhã, não será nada fácil para o Timão.

O clube do Parque São Jorge ainda não conseguiu engrenar na temporada e vem fazendo jogos muito ruins. No Paulista os resultados positivos até vieram, mas não esconderam o fraco desempenho.

Na Copa Sul-Americana, foram apenas dois jogos: um empate fora de casa contra o River Plate-PAR e uma derrota diante do Peñarol, na última quinta-feira, na Neo Química Arena. Com os resultados, passar da fase de grupos será algo bastante improvável de acontecer, considerando que apenas o primeiro colocado se classifica.

Com isso, o clube foi alvo de protestos ao longo dos últimos dias, incluindo um neste sábado, véspera do Majestoso, quando alguns torcedores montaram uma espécie de cemitério com cruzes e os nomes dos jogadores, que estão “mortos” dentro de campo.

Enquanto isso, o São Paulo não poderia estar melhor para o clássico de amanhã. Já são oito vitórias consecutivas, incluindo dois jogos da Libertadores, o que garante o Tricolor na primeira colocação de seu grupo na competição.

Mas além dos resultados, ao contrário do Corinthians, o time de Hernán Crespo vem jogando bem e está empolgando a torcida, com Dani Alves novamente na lateral direita, mostrando a tradicional qualidade que todos se acostumaram a ver.

Os rivais chegam para o Majestoso em papéis invertidos em comparação com a última década. E além de apenas vencer o Corinthians, o São Paulo poderá finalmente acabar com o longo e incômodo tabu na Neo Química Arena.

Até hoje, o Tricolor ainda não conseguiu sair vitorioso da casa Timão, já são 13 jogos com dez derrotas e três empates. Mas a torcida espera que isso mude a partir de amanhã.