Vágner Mancini enfrenta seu primeiro ‘paredão’ pelo Corinthians

Sem vencer há dois jogos e sem convencer há algum tempo, treinador vive seu pior momento no Timão - enquanto Renato Gaúcho está livre no mercado

Se o Corinthians fosse o Big Brother Brasil, Vágner Mancini estaria agora em seu primeiro paredão. O treinador sem dúvida alguma vive seu momento de maior pressão no Alvinegro do Parque São Jorge desde que foi contratado. Sem vencer há duas partidas e sem convencer há algum tempo, o treinador começa a ter seu cargo ameaçado e, para piorar a situação, ainda precisa conviver com uma sombra de respeito que está livre no mercado: Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio nesta semana.

Mancini foi contratado em outubro do ano passado em uma situação de emergência, para livrar o time da briga contra o rebaixamento no Brasileirão. E a missão foi cumprida com sucesso, até superando as expectativas. Além de se afastar do Z-4, o Timão por pouco não conseguiu uma vaga na Libertadores da América, algo que não passava pela cabeça da torcida até sua chegada. Contudo, depois do bom início, a equipe caiu de rendimento.

No início da temporada, mesmo jogando mal, os resultados estavam vindo. O desempenho já não agradava, mas as vitórias davam um tempo precioso para o treinador seguir seu trabalho.

Porém, nos últimos jogos, a equipe viu os resultados fazerem jus ao desempenho. Uma derrota contra a Ferroviária e um empate no sufoco contra o São Bento foram suficientes para fazer com que parte da torcida perdesse a paciência que já era pouca com o treinador.

É fato que o Corinthians está jogando mal e que os jovens da base não estão conseguindo desempenhar um bom futebol, mas também é verdade que Mancini não tem muitas opções para montar a equipe e precisa muitas vezes se virar para encontrar soluções para os problemas.

Mesmo assim, o comandante certamente vive seu momento de maior pressão desde que foi contratado pelo Corinthians. E para piorar a situação, isso acontece justamente no momento em que uma sombra de respeito está livre no mercado: Renato Gaúcho, que desde quinta-feira (15) não é mais treinador do Grêmio.

Além de ser um dos melhores treinadores do Brasil, Renato se destacou no Rio Grande do Sul pelo futebol ofensivo e pelo bom uso dos jogadores da base, provavelmente os dois principais objetivos do Corinthians para os próximos anos.

No Parque São Jorge também estão Luan, que viveu seu auge técnico sob o comando do treinador - com quem foi campeão da Libertadores e Rei da América - e Cássio, que esteve nos planos do Grêmio algumas vezes.

Com certeza Mancini está vivendo seu pior momento no Corinthians, e ter Renato Gaúcho no retrovisor só aumenta a pressão sobre o treinador.