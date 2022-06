Corinthians x São Caetano: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Paulistão sub-20 2022

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela 6ª rodada do Paulistão; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança do Grupo 9, Corinthians e São Caetano se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Fazendinha, a partir das 15h (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play e na Eleven Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Corinthians x São Caetano DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Parque São Jorge (Fazendinha) - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leonel Marcos Fialho (SP)

Assistentes: Raphael Martinasso (SP) e Lucas Rodrigues (SP)

Quarto árbitro: Willians Costa Rocha (SP)

Informações da partida

Pela liderança do Grupo 9, Corinthians e São Caetano se enfrentam pelo 6ª rodada do Campeonato Paulista, no Parque São Jorge. Na tabela, o Timão, lidera o grupo, com dez pontos, um a mais que o vice-líder, justamente o adversário de hoje.

Para o duelo, o técnico do Timãozinho, Danilo, deverá mandar o mesmo time das últimas rodadas para campo, já que não conta com nenhum desfalque.

No primeiro duelo das equipes no turno, o São Caetano bateu o Corinthians por 1 a 0, no Estádio Anacleto Campanella, sendo justamente a estraia do ex-meia da equipe principal, Danilo, na equipe sub-20.

Prováveis escalações

Corinthians: Wesley Borges; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Murillo, Vitor Meer; Zé Vitor, Giovane, Guilherme Biro; Matheus Araújo, Kayke e Arthur Sousa.

São Caetano: Max; Jhonata, Gabriel, Guilherme, Bruno Rodrigues; Lucas, Leandro, Arthur; Wallace, Edney e Everton.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques

São Caetano

Sem desfalques

Últimos resultados e próximos jogos

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 3 Corinthians Paulistão sub-20 11 de maio de 2022 Corinthians 0 x 1 Athletico Brasileirão sub-20 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Santo André Paulistão sub-20 15 de junho de 2022 15h (de Brasília) Internacional x Corinthians Brasileirão sub-20 21 de junho de 2022 15h30 (de Brasília)

SÃO CAETANO

JOGO CAMPEONATO DATA EC São Bernardo 4 x 2 São Caetano Paulistão sub-20 7 de maio de 2022 ECUS 0 x 3 São Caetano Paulistão sub-20 11 de maio de 2022

Próximas partidas