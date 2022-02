Corinthians x Mirassol: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (10), na Arena Neo Química, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Depois de vencer o Ituano por 3 a 2, o Corinthians volta a campo buscando se isolar ainda mias na liderança do grupo A. Atualmente, soma sete pontos, dois a mais que a Inter de Limeira.

Já o Mirassol, com oito pontos, pode assumir a ponta do grupo C caso vença o Timão. O Palmeiras é o atual líder com 10.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ainda sem técnico desde a demissão de Sylvinho, o Corinthians volta a campo sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro.

Giuliano e Cantillo brigam por uma vaga no time titular, enquanto Bruno Melo, com problemas pessois, e Róbson Bambu, ainda não regularizado, estão fora.

Já o Mirassol deve ter mudanças na equipe que empatou com o Santo André na última rodada.

O técnico Eduardo Baptista pode optar pela entrada do volante Du Fernandes no lugar do atacante Rafael Silva.

Camilo, em fase de recuperação, é tratado como dúvida.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Giuliano), Paulinho e Renato Augusto; Róger Guedes, Willian e Jô.

Possível escalação do Mirassol: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Rayan e Pará; Luís Oyama, Neto Moura e Du Fernandes; Negueba, Fabrício Daniel e Zeca.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Bruno Melo: problemas pessoais.

Róbson Bambu: não regularizado

MIRASSOL:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians x Mirassol será transmitido ao vivo pela HBO Max e pelo Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira (10).