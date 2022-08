Corinthians x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Paulistão sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (24), pela 18ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Guarani entram em campo nesta quinta-feira (18), no Parque São Jorge, a partir das 10h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports e do Estádio TNT Sports, na internet.

O Timão vai em busca de sua primeira vitória nesta terceira fase do campeonato. O Alvinegro é o vice-líder do grupo 21, com 1 ponto conquistado.

Já o Guarani também quer somar os seus três pontos, pois perdeu na rodada inicial e, por isso, está na lanterna da chave.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Wesley, Cauan, Renato, Murillo, Riquelme, Vitor, Kayke, Ryan, Felipe, Pedro e Breno.

Possível escalação do Guarani: Marcos, Gabriel, Bruno, João Pedro, Gabriel Martins, Pedro Henrique, Nicolas, Vitor, Filipe, Matheus e Theo.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Guarani:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Corinthians x Guarani DATA Quarta-feira, 24 de agosto de 2022 LOCAL Parque São Jorge, São Paulo - SP HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 3 Santos Paulista sub-20 21 de julho de 2022 Guarani 0 x 2 Novorizontino Paulista sub-20 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Desportivo Brasil Paulista sub-20 4 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Desportivo Brasil x Guarani Paulista sub-20 7 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 (4) x (2) 2 América-MG Brasileiro sub-20 21 de agosto de 2022 Deportivo Brasil 0 x 0 Corinthians Paulista sub-20 18 de agosto de 2022

Próximas partidas