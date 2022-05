Campeonato Paulista sub-20 2022: equipes, formato, datas e mais do Estadual da base

A bola já está rolando para mais uma edição do Campeonato Paulista sub-20. Um dos principais estaduais das categorias de base do Brasil, que reúne aqueles que vão ser os grandes nomes do futuro do nosso futebol, é dividido em três fases de grupos e depois mais três fases de mata-mata e promete grandes emoções do início ao fim.

Para a temporada de 2022, a Federação Paulista de Futebol aumentou o número de equipes participantes de 54 para 70 neste ano. Os times, formados por atletas de até 20 anos de idade.

E a GOAL te conta tudo o que você precisa saber sobre o Paulistão sub-20 2022, veja:

Quando começa e quando termina o Campeonato Paulista sub-20 2022?

A disputa da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20 começou no dia 4 de maio, uma quarta-feira. Se tudo seguir conforme o previsto pela programação da Federação Paulista de Futebol, a PFF, esta primeira fase deve acabar no dia 29 de junho, após dez rodadas. Uma semana depois, em 6 de julho, está previsto o início da segunda fase, e em 21 de agosto deve iniciar a terceira fase.

Mais tarde, em 5 de outubro, está agendado o primeiro jogo das quartas de final, quando começa o mata-mata. A grande final, disputada em dois jogos, está marcada para 2 e 9 de novembro., duas quartas-feiras.

Como funciona o Campeonato Paulista sub-20 2022?

O Paulistão sub-20 é dividido em três fases de grupos e, depois, as fases de mata-mata, sempre com dois jogos com cada adversário, ou seja, ida e volta.

Na primeira fase, os 72 times que disputam a competição serão divididos em 12 grupos com seis equipes cada. Neste primeiro momento, as equipes vão se enfrentar em turno e returno dentro de suas próprias chaves, em busca da classificação. Uma vez que os grupos estejam definidos, os dois melhores de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados, se classificam para a segunda fase.

Neste momento, os 32 classificados serão novamente divididos em grupos, desta vez oito de quatro equipes cada. Após dois turnos, os dois melhores times se classificam para a terceira fase, onde são novamente divididos em chave - são quatro de quatro clubes em cada.

Depois da terceira fase, quando apenas oito times saem vivos - os dois melhores de cada grupo - se dá início ao mata-mata do Paulistão sub-20. No mata-mata, os confrontos também são decididos em jogos de ida e volta.

Quais são os grupos do Campeonato Paulista sub-20 2022?

Grupo 1:

América

Catanduva

Grêmio Novorizontino

Mirassol

Tanabi

Votuporanguense

Grupo 2:

Botafogo

Comercial-RP

Francana

Inter Bebedouro

Monte Azul

Olímpia

Grupo 3:

Andradina

Araçatuba

Assisense

Penapolense

Santacruzense

Vocem

Grupo 4:

Ferroviária

Grêmio São-Carlense

Noroeste

Taquaritinga

São Carlos

XV Jaú

Grupo 5:

Capivariano

Comercial

Desportivo Brasil

Independente

Inter de Limeira

XV Piracicaba

Grupo 6:

Ituano

Oeste

Salto

São Bento

Sharjah

Ska Brasil

Grupo 7:

Brasilis

Guaçuano

Itapirense

Mogi Mirim

Ponte Preta

Red Bull Brasil

Grupo 8:

Colorado Caieiras

Guarani

Ibrachina

Metropolitano

Paulista

Portuguesa Desp.

Grupo 9:

Corinthians

ECUS

Santo André

São Bernardo

São Caetano

Suzano

Grupo 10:

Flamengo

Joseense

Palmeiras

São José

União Mogi

Taubaté

Grupo 11:

Audax

GE Osasco

Juventus

Nacional

São Paulo

SC Brasil

Grupo 12:

AA Portuguesa

Água Santa

Jabaquara

Mauá

Mauaense

Santos

Clique aqui para ver a tabela completa de classificação do Paulistão sub-20 2022.

Onde assistir ao Campeonato Paulista sub-20 2022?

A boa notícia para os torcedores e fãs do futebol de base é que, apesar de não serem televisionados, todos os jogos do Paulistão sub-20 terão transmissão ao vivo e com imagens pela internet.

Três plataformas de transmissão via internet vão transmitir os jogos do Campeonato Paulista sub-20. Paulistão Play e Elevensports.com vão, mais uma vez, exibir todos os jogos em suas respectivas plataformas, com narração e comentários. E agora, a HBO Max também é uma opção para acompanhar as partidas do competição.