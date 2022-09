Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil

Como empataram o primeiro duelo em 2 a 2, quem vencer nesta quinta-feira (15) avança à final; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como empataram por 2 a 2 na ida, quem vencer avança à final. Novo empate a classificação será definida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de dois empates consecutivos no Brasileirão, o Corinthians volta a campo com o apoio de sua torcida em casa para garantir a vaga

Para o confronto, o técnico Vítor Pereira terá os retornos do zagueiro Robert Renan e o atacante Giovane, que defenderam a seleção brasileira sub-20, além de Raul Gustavo, recuperado de uma torção no tornozelo, e do lateral Rafael Ramos, que tratou de um problema muscular.

"O nível de concentração tem de ser alto contra o Fluminense, e depois marcar nas ocasiões que criarmos, fazer o gol. E foi o que faltou (contra o São Paulo), criamos chances claras de gol, eles também tiveram uma ou outra, mas poderíamos ter saído, se o futebol fosse justo, com a vitória", disse o treinador.

Do outro lado, o Fluminense chega embalado com a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas liga o sinal de alerta pois não vence fora de casa há dois jogos.

Em 101 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 36 vitórias, contra 34 do Fluminense, além de 31 empates.

Escalações:

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, Yago Felipe, André, Arias, Ganso, Matheus Martins e Cano.

Desfalques

Corinthians

Maycon, Júnior Moraes e Paulinho, machucados, são desfalques.

Fluminense

Matheus Ferraz, Luan Freitas e David Duarte seguem no departamento médico.

A campanha do Corinthians na Copa do Brasil 2022

Portuguesa-RJ 1 x 1 Corinthians - 20 de abril de 2022

Corinthians 2 x 0 Portuguesa-RJ - 11 de maio de 2022

Corinthians 4 x 0 Santos - 22 de junho de 2022

Santos 1 x 0 Corinthians - 13 de julho de 2022

Atlético-GO 2 x 0 Corinthians - 27 de julho de 2022

Corinthians 4 x 1 Atlético-GO - 17 de agosto de 2022

Fluminense 2 x 2 Corinthians - 24 de agosto de 2022

A campanha do Fluminense na Copa do Brasil 2022

Fluminense 3 x 2 Vila Nova - 19 de abril de 2022

Vila Nova 0 x 2 Fluminense - 11 de maio de 2022

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro - 23 de junho de 2022

Cruzeiro 0 x 3 Fluminense - 12 de julho de 2022

Fortaleza 0 x 1 Fluminense - 28 de julho de 2022

Fluminense 2 x 2 Fortaleza - 17 de agosto de 2022

Fluminense 2 x 2 Corinthians - 24 de agosto de 2022

Quando é?

Getty Images

• Data: 15 de setembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP

• Arbitragem: ANDERSON DARONCO (árbitro), RAFAEL DA SILVA e GUILHERME DIAS (assistentes), JEAN PIERRE (quarto árbitro) e AMANDA PINTO (AVAR)