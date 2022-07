Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste sábado (2), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (3), no Parque São Jorge, a partir das 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo B do Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Depois de dois empates consecutivos, o Fluminense busca voltar a vencer para entrar na zona de classificação do Brasileirão Sub-20. Atualmente, soma quatro pontos, com 44.4% de aproveitamento.

Do outro lado, o Timão, com seis pontos, busca emplacar a oitava vitória consecutiva na temporada.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians Sub-20: Wesley, Leonardo, Vinicius, Renato, Riquelme, Abimael, Idelmindo, Ryan, Thalisson, Breno e Wesley Teixeira.

Possível escalação do Fluminense Sub-20: Cayo Fellipe; Erick, Rafael, Damaceno, Felipe, Alexander; Givigi, Arthur, Miguel Vinicius; Abner, Kennedy.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Fluminense

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Corinthians x Fluminense DATA Domingo, 3 de julho de 2022 LOCAL Parque São Jorge - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fabiano Monteiro (SP)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco e Leandra Aires (SP)

Quarto árbitro: Fernanda dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 5 Corinthians Brasileiro Sub-20 26 de junho de 2022 Corinthians 1 x 0 São Bernardo Paulistão Sub-20 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Noroeste x Corinthians Paulistão Sub-20 6 de julho de 2022 15h (de Brasília) Grêmio x Corinthians Brasileirão Sub-20 9 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 1 x 1 Fluminense Carioca Sub-20 23 de junho de 2022 Fluminense 0 x 0 Vasco Brasileirão Sub-20 27 de junho de 2022

Próximas partidas