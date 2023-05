Corinthians volta a tentar rescisão de Luan, mas jogador exige contrato integral

Meia-atacante de 30 anos ainda tem R$ 7,2 milhões para receber no contrato até dezembro de 2023 no CT Joaquim Grava

O Corinthians voltou a tentar a rescisão contratual de Luan, mas ouviu uma resposta negativa do jogador, como soube a GOAL. O meio-campista exige o pagamento integral do contrato para a quebra do acordo no CT Joaquim Grava.

O atleta de 30 anos tem vínculo com o Timão até 31 de dezembro de 2023 e salário avaliado em R$ 800 mil mensais. O jogador ainda tem mais R$ 7,2 milhões para receber no decorrer do compromisso com os paulistas.

Sem perspectivas de recuperar Luan com as cores da equipe, o presidente Duilio Monteiro Alves tentou algumas formas de viabilizar a rescisão contratual por um valor reduzido. Entretanto, ouviu que o atleta está irredutível em relação ao montante.

O meio-campista não recebeu nem uma oferta sequer para deixar o Corinthians no mercado da bola. Ele foi oferecido a alguns clubes — a permanência no Santos, time que defendeu por empréstimo, foi descartada, e o América-MG não se animou quando procurado para falar sobre uma possível chegada do jogador.

Em meio às divergências sobre a rescisão do contrato no CT Joaquim Grava, Luan treina à parte no clube. O meia-atacante faz também um trabalho psicológico com o intuito de recuperar o futebol que o transformou em selecionável e o consagrou como melhor jogador da América do Sul.

O meia-atacante não entra em campo desde 11 de outubro do ano passado, quando defendeu as cores do Santos. Ele não foi nem sequer relacionado para as partidas do Corinthians na atual temporada. Na passagem pela Vila Belmiro, disputou oito partidas, com um gol e uma assistência.