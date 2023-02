Luan não encontra novo clube no mercado e segue treinando à parte no Corinthians

Clube e jogador conversam sobre rescisão contratual, mas exigências do atleta impedem a quebra imediata do vínculo trabalhista

Luan e Corinthians conversam sobre a rescisão contratual. Enquanto não conseguem um acordo para a quebra imediata do vínculo, o jogador de 29 anos procura um clube no mercado da bola. No entanto, até o momento, não encontrou interessados — o salário de R$ 800 mil mensais é o principal empecilho. Não foi enviada nem uma proposta sequer ao Parque São Jorge desde que ele retornou do empréstimo no Santos, como soube a GOAL.

O meia-atacante não tem restrições de atuar no Brasil ou no exterior, mas busca um clube que esteja disposto a pagar um montante próximo do que recebe na Neo Química Arena ou que assine um contrato mais longevo — o vínculo no Timão se encerra em 31 de dezembro de 2023. O desejo do atleta é ter novamente uma sequência no futebol.

Fora dos planos de Fernando Lázaro, ele não entra em campo pelo clube desde 19 de fevereiro do ano passado, quando enfrentou o Botafogo-SP, pelo Paulistão da última temporada. Ele completou 12 meses sem atuar neste domingo (19).

A falta de espaço no elenco deixa o jogador no banco de reservas. Ele faz um trabalho físico à parte no CT Joaquim Grava e não treina com o restante do grupo. A comissão técnica o mantém ativo e preparado para uma eventual proposta.

Luan chegou ao Corinthians em 2020. No entanto, nunca engrenou com as cores do clube. Ele fez 80 partidas pelo time, com 11 gols marcados. No ano passado, foi emprestado ao Santos, time que defendeu em oito oportunidades, com um gol marcado e uma assistência.