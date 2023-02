Corinthians negocia rescisão contratual de Luan, mas vê entraves

Meia-atacante tem vínculo até 31 de dezembro de 2023 no CT Joaquim Grava. Ele está fora dos planos da comissão técnica de Fernando Lázaro

O Corinthians negocia a rescisão contratual de Luan, como soube a GOAL. As conversas acontecem há quase um mês, e o clube busca um acordo amigável para a saída do meia-atacante de 29 anos.

O desejo da diretoria é fazer um acordo e reduzir parte do valor gasto no contrato do atleta — ele recebe R$ 800 mil por mês no CT Joaquim Grava. O clube terá que desembolsar cerca de R$ 9,6 milhões até o fim do vínculo.

A legislação brasileira exige o pagamento integral do contrato em caso de rescisão unilateral. Luan exige o valor integral, mesmo que seja feito um parcelamento. O principal entrave para a saída imediata do jogador é a forma de quitação do montante. A diretoria tenta um acordo para reduzir a quantia, enquanto o atleta quer receber o vínculo cheio.

Fora dos planos da comissão técnica de Fernando Lázaro, o meia-atacante foi autorizado a buscar um clube no mercado da bola. Até o momento, no entanto, não encontrou interessados — o Santos descartou mantê-lo depois da curta passagem por empréstimo na Vila Belmiro, entre agosto de 2022 e dezembro do mesmo ano.

Luan faz treinamento à parte no CT Joaquim Grava. O jogador não treina com o restante do elenco e mantém a forma física com integrantes da comissão técnica fixa do Corinthians.

Em 2022, Luan fez 11 partidas, somando 542 minutos por Santos e Corinthians. No período, ele marcou um gol e deu uma assistência, ambos durante a passagem pelo time santista.