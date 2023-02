Encostado no Corinthians, Luan tem trabalho individual do estafe por reação

Corinthians tenta rescindir contrato do meia-atacante de 29 anos, que ainda não recebeu propostas no mercado da bola

Fora dos planos do Corinthians e sem uma proposta de novo clube, Luan conta com a confiança do agente Paulo Pitombeira para voltar a se destacar no futebol. O empresário trata a recuperação do jogador como prioridade no trabalho cotidiano, como soube a GOAL.

O representante acredita que é possível traçar um plano para que ele consiga reerguer a carreira no esporte — há confiança na recuperação do futebol apresentado no período em que defendeu as cores do Grêmio, quando se sagrou campeão da Copa do Brasil 2016 e da Libertadores 2017. Um dos trabalhos feitos com o jogador é acompanhamento psicológico individualizado e exercícios de preparação física voltados para a prática do esporte.

Paulo Pitombeira trata Luan como um jogador diferenciado para o futebol brasileiro. Há um consenso de que o atleta de 29 anos precisa resgatar o aspecto psicológico — a questão anímica é o principal problema na visão dos agentes.

O histórico de atuações do meio-campista é o que mantém o estafe confiante. Ele teve conquistas individuais como a Bola de Prata (2015 e 2017) e o prêmio de Melhor Jogador da América de 2017. Além disso, venceu os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, com a seleção brasileira sub-23.

Luan foi procurado pelo Corinthians para rescindir o contrato que se encerra em 31 de dezembro de 2023 de forma amigável. Dono de um salário elevado — R$ 800 mil mensais —, o meia-atacante não quer se desfazer dos valores que tem a receber para deixar o CT Joquim Grava.

O jogador também não recebeu nem uma proposta sequer para deixar o clube no mercado da bola. O Santos, clube que defendeu por empréstimo no fim do ano passado, não demonstrou interesse em renovar o contrato para ficar com o meio-campista no elenco.