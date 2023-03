Sem propostas, Luan pede ao Corinthians para voltar a ter chances

Meia-atacante foi oferecido a clubes da Série A, mas ninguém se animou com a possibilidade de contratá-lo; ele quer voltar a jogar no Timão

Luan foi oferecido a vários clubes da Série A, mas ninguém se animou com a possibilidade de contratá-lo no mercado da bola. Sem propostas, pediu ao Corinthians para ter uma nova oportunidade em 2023, como soube a GOAL.

O meia-atacante de 29 anos tem treinado à parte no CT Joaquim Grava — ele faz atividades em separado do restante do grupo. Contudo, pediu ao departamento de futebol para ter chances no time comandado por Fernando Lázaro.

A utilização do meio-campista ainda não está confirmada, mas é possível que ele tenha oportunidades nos próximos jogos. A situação é avaliada por comissão técnica e diretoria nos bastidores.

No início da temporada, Luan foi procurado pelo Corinthians para rescindir o contrato que se encerra em 31 de dezembro de 2023 de forma amigável. Dono de um salário elevado — R$ 800 mil mensais —, o meia-atacante não quer se desfazer dos valores que tem a receber para deixar o CT Joquim Grava.

Em meio à dificuldade para ter chances, o jogador de 29 anos conta com a confiança do agente Paulo Pitombeira para voltar a se destacar no futebol. O empresário trata a recuperação do jogador como prioridade no trabalho cotidiano.

O representante acredita que é possível traçar um plano para que ele consiga reerguer a carreira no esporte — há confiança na recuperação do futebol apresentado no período em que defendeu as cores do Grêmio, quando se sagrou campeão da Copa do Brasil 2016 e da Libertadores 2017. Um dos trabalhos feitos com o jogador é acompanhamento psicológico individualizado e exercícios de preparação física voltados para a prática do esporte.