Vitor Pereira definirá situação com o Corinthians até a próxima semana

Treinador tem contrato no Parque São Jorge até dezembro de 2022. Clube quer renovar com o português para a próxima temporada

O Corinthians escutará a resposta de Vitor Pereira sobre a permanência — ou não — em 2023 nos próximos dias. O português ainda não se decidiu sobre o próximo ano, mas prometeu dar o retorno ao presidente Duílio Monteiro Alves até a semana seguinte, como soube a GOAL.

O técnico e a diretoria corintiana ainda não estabeleceram uma data para que seja definida a situação. O lusitano, contudo, reconhece que é importante uma resposta célere para que não haja ruídos no planejamento do ano seguinte.

A diretoria já demonstrou interesse na manutenção do técnico por mais de uma vez. O mandatário, inclusive, deixou clara a intenção de segurá-lo no Parque São Jorge e reforçou publicamente que ele faz parte do projeto para 2023.

Vitor Pereira faz reflexões sobre o futuro no Brasil. Dentre os pontos positivos, estão a identificação com o Corinthians e a proximidade com o departamento de futebol — o presidente Duílio Monteiro Alves e o executivo Alessandro Nunes têm ótima relação com o português.

Há confiança por parte da cúpula corintiana na manutenção de Vitor Pereira. A gestão acredita que é possível convencê-lo a seguir no Brasil em um projeto mais longevo, assim como o Palmeiras fez com o compatriota Abel Ferreira.

Em que pese a confiança da cúpula, há pontos contrários, como a falta de continuidade em trabalhos no país — a rotatividade de técnicos é alta — e a ausência da família. Apegado aos parentes, que seguem em Portugal, ele vê a distância como um problema na rotina. No estafe do treinador, há quem acredite que este elemento influencie mais em uma decisão do comandante.

Em meio à decisão da Copa do Brasil, a situação de Vitor Pereira segue como uma incógnita nos bastidores do Parque São Jorge. O treinador evita o assunto e deixa o foco todo no jogo contra o Flamengo, na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã.

O técnico tem contrato vigente com o Corinthians até dezembro de 2022. Na passagem pelo CT Joaquim Grava, soma 56 jogos, com 23 vitórias, 18 empates e 15 derrotas. O aproveitamento é de 51,78%.