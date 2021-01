Corinthians x Fluminense ao vivo: siga em tempo real o jogo do Brasileirão

Desfalques do : Gustavo Mantuan (lesão no joelho esquerdo), Danilo Avelar (lesão no joelho direito), Ruan Oliveira (lesão no joelho esquerdo), Léo (transição para o campo) e, Otero (Covid-19) e Ramiro (suspenso).

Desfalques do : Felippe Cardoso (suspenso), Ganso (cirurgia de apendicite) e Marcos Paulo (dores no pé).